Подробно търсене
ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В МОЛДОВА

Изборният ден в Молдова завърши; рекордна активност сред молдовската диаспора, според данни на ЦИК

Специален пратеник на БТА София Георгиева
Изборният ден в Молдова завърши; рекордна активност сред молдовската диаспора, според данни на ЦИК
Изборният ден в Молдова завърши; рекордна активност сред молдовската диаспора, според данни на ЦИК
Снимка: БТА, София Георгиева
Кишинев,  
28.09.2025 21:20
 (БТА)
Етикети

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи в 21:00 ч. Предстои Централната избирателна комисия (ЦИК) да даде брифинг в 21:30 ч. местно (и българско) време. В някои секции в чужбина гласуването продължава заради часовата разлика.

Според последните данни на ЦИК над 50 процента (51,9 на сто) от молдовските избиратели са упражнили правото си на глас. Комисията съобщава резултати за активността в реално време на сайта си. По последни, но неокончателни данни, правото си на глас са упражнили 1 591 145 избиратели. 

Според данни на ЦИК, цитирани от местни медии, гласуването протича много активно и сред молдовците, живеещи извън границите на страната. По информация, актуална към 19:00 ч., в чужбина са гласували близо 230 000 молдовски граждани. Местните медии отбелязват, че това са най-високите резултати на избирателна активност сред диаспората на парламентарни избори. Според данните на ЦИК, на парламентарните избори през 2019 г. извън Молдова са гласували над 76 000 молдовци, на тези през 2021 г. – над 212 000, докато днес, според данни към 19:00 ч., правото си глас са упражнили 227 629 молдовски граждани.

Очаква се голямата молдовска диаспора от близо един милион души да изиграе решаваща роля в изхода от днешните парламентарни избори, на които основните претенденти са управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността и опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии.

Анализатори и политици смятат, че резултатът от днешния вот ще определи външнополитическия хоризонт на Молдова - към Брюксел или към Москва. На последните президентски избори, на които също бе гледано като на избор между Изтока и Запада – в чужбина гласуваха рекордните 327 000 избиратели. Над 82 процента от тях подкрепиха проевропейската президентка Мая Санду и осигуриха преизбирането ѝ.

По-рано днес Министерството на външните работи на Молдова съобщи, че в няколко избирателни секции в чужбина са получени бомбени заплахи.

/АГ/

Свързани новини

28.09.2025 22:52

Проевропейската Партия на действието и солидарността води на парламентарните избори в Молдова, според частични предварителни резултати

Управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността (ПДС) е начело на парламентарните избори, произведени днес в Молдова. Това показват частични предварителни резултати при обработени около 50 процента от протоколите, съобщи
28.09.2025 14:03

Санду призова всички молдовци да гласуват в изборите с голям залог

Президентката на Молдова Мая Санду днес призова "всеки и всички граждани" да гласуват, за да запазят страната, на фона на страховете от намеса на Кремъл в произвеждащите се днес парламентарни избори, предаде ДПА.
28.09.2025 07:47

Започна изборният ден в Молдова

Започна гласуването на парламентарните избори в Молдова, които се смятат за повратна точка за бившата съветска република, която сега е страна кандидат за членство в Европейския съюз. Отворени са общо 2274 избирателни секции, от които 301 зад граница - в 41 държави, съобщиха местните медии.
28.09.2025 01:08

Република Молдова избира днес нов парламент в решаващ момент за бъдещето си

Република Молдова, която е независима държава от 34 години, ще избере днес 12-ия си парламент от обявяването на независимостта.  Изборите се провеждат в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:57 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация