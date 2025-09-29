МОЛДПРЕС: Изборите в Молдова бяха произведени професионално, въпреки безпрецедентната външна намеса, заяви американска НПО

Парламентарните избори на 28 септември, първите, произведени по новия Изборен кодекс, бяха професионално организирани, а избирателните секции бяха до голяма степен добре оборудвани и отворени навреме, със значителна гражданска ангажираност и избирателна активност от 52,1%, или над 1,6 милиона гласували. Това е увеличение с приблизително 4% в сравнение с парламентарните избори през 2021 г., се казва в заключенията на неправителствената организация Международен републикански институт (ИРИ, IRI), която наблюдаваше изборите в Молдова, цитирано от молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС.

Според ИРИ изборите са били критичен тест за демократичната устойчивост на страната.

„Въпреки че избирателният процес беше като цяло добре администриран, делегацията категорично осъжда опитите за външна намеса, насочена към подкопаване на народната воля и държавните институции. Чрез тази мисия ние потвърждаваме подкрепата си за гарантирането на честен и прозрачен изборен процес в Молдова“, заяви на пресконференция Скот Мастик, вицепрезидент на ИРИ.

Франк Лароуз, държавен секретар на Охайо, САЩ, и ръководител на делегацията на ИРИ, похвали усилията на властите и гражданското общество.

„Молдова постигна впечатляващ напредък в укрепването на демокрацията си. Централната избирателна комисия заслужава похвала за професионализма, който демонстрира, особено в контекста на сериозни външни заплахи. Въпреки това наблюдавахме предизвикателства като дълги опашки и липса на бюлетини в определени секции, като тази в Копанка, Къушени, предназначена за избиратели от левия бряг на Днестър (района на Приднестровието), както и опасения относно дисквалификацията в последния момент на някои участници в изборите“, каза Лароуз.

„Нека бъдем напълно ясни – тези предизвикателства и злонамерени външни намеси идват от Русия. Получихме достоверни съобщения за тактики за принуда, сплашване, купуване на гласове и заплахи за политическо насилие. ИРИ безусловно осъжда тези опити за повлияване на резултатите от изборите и подкопаване на държавните институции. Наблюдателите отбелязаха, че тези действия бяха засилени чрез вълна от незаконно финансиране, включително използването на криптовалути“, отбеляза източникът.

Делегацията подчерта, че демократичният напредък на Молдова е реален, но крехък. Непрекъснатата бдителност, устойчивите реформи и силната международна подкрепа са от съществено значение за защита на суверенния избор на страната. ИРИ ще публикува подробен окончателен доклад след около месец.

Международният републикански институт е нестопанска, безпартийна организация, базирана в Съединените щати, посветена на насърчаването на демокрацията и свободата по целия свят. В Молдова е активен от 2007 г., с оперативен офис в Кишинев.

Институтът си сътрудничи с различни институции и международни организации в подкрепа на процеса на европейска интеграция на Молдова. Той също така участва активно във вътрешния политически диалог и допринася за развитието на политическа култура, основана на демократични ценности.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОЛДПРЕС)