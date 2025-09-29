Подробно търсене

Недвусмислените резултати от изборите в Молдова допълнително потвърждават европейското бъдеще на страната, заявиха от МВнР

Снимка: Никола Узунов/БТА (БТ) (архив)
29.09.2025 14:04
Недвусмислените резултати от парламентарните избори в Молдова допълнително потвърждават европейското бъдеще на страната, което България твърдо и последователно подкрепя, заявиха от Министерството на външните работи (МВнР) в социалната мрежа Екс.

Ангажиментът на молдовското общество към Европейския съюз (ЕС) и демократичните ценности, ясно изразени във вчерашните избори и в референдума за ЕС през октомври миналата година, ще позволи на Молдова да заеме достойно и гордо място в нашето европейско семейство, добавят от МВнР.

Проевропейската Партия на действието и солидарността (ПДС) печели над 50 % от гласовете, показват резултатите при обработени 99,91 % от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия (ЦИК). Гражданите на Молдова гласуваха стратегически и потвърдиха европейската посока на страната, отбелязват днес местни медии в коментар за изборите.

