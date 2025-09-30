Подробно търсене

Русия побеждава в "праведната битка" в Украйна, заяви Путин

Асен Георгиев
Русия побеждава в "праведната битка" в Украйна, заяви Путин
Русия побеждава в "праведната битка" в Украйна, заяви Путин
Путин във видеообръщение. Снимка: Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP.
Москва,  
30.09.2025 02:56
 (БТА)
Етикети

Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили побеждават в това, което той нарече "праведна битка" в Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС.

"Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно", каза той във видеообръщение към нацията.

Путин отбеляза, че руснаците заедно защитават любовта към родината и единството на историческата съдба.

"Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности. Руския език, традициите, културата и вярата", подчертава Путин във видеозаписа, публикуван на сайта на Кремъл.

"Заедно защитаваме любовта си към родината и единството на историческата ни съдба, воюваме и побеждаваме", добавя още руският президент.

Русия започна пълномащабно нашествие в Украйна на 24 февруари 2022 г., наричайки го "специална военна операция" за демилитаризация и денацификация на съседната страна. Киев и неговите съюзници твърдят, че нашествието е необоснован империалистически опит за завладяване на територии. Войната продължава, въпреки дипломатическите усилия на американския президент Доналд Тръмп да сложи край на конфликта, включително отделни срещи на върха с Путин, украинския президент Володимир Зеленски и други европейски лидери, припомня Ройтерс.

Русия контролира близо 114 500 квадратни километра или 19% от Украйна, включително Крим, и голяма част от територията в източната и югоизточната част на страната, според карти на бойното поле.

Тръмп, променяйки по-ранната си позиция, заяви миналата седмица, че Украйна има шанс да си върне територията, а Вашингтон заяви, че разглежда искането на Киев за получаване на крилати ракети "Томахок" за удари дълбоко в територията на Русия.

Руското министерство на отбраната заяви днес, че неговите сили са поели контрола над още две селища на фронтовата линия в ключови райони на Донецка област в източна Украйна. Украинските власти не коментираха руското съобщение относно селата Шандрихолове и Заричне, но президентът Володимир Зеленски заяви, че контраофанзивната операция на Киев близо до град Добропилия, също в Донецка област, е отбелязала напредък, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е била в състояние да потвърди по независим източник информацията от двете страни за състоянието на бойното поле.

/АГ/

Свързани новини

30.09.2025 02:28

Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия, заяви Мерц

Европа не е във война, но "вече не е сме и в мир" с Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс. "Нека го кажа с една фраза, която на пръв поглед може да звучи малко шокиращо ние не сме във война, но вече не сме и в мир",
29.09.2025 22:15

Украинските военни свалиха руски хеликоптер Ми-8 в Донецка област с дрон, съобщи Киев

Въоръжените сили на Украйна заявиха, че са свалили руски хеликоптер Ми-8 в Донецка област с дрон, предаде ДПА, като се позова на пост в "Телеграм" на командира на украинските безпилотни сили Роберт Бровди.
29.09.2025 18:50

Разходите за отбрана на Русия ще намалеят леко през 2026 г., показва проектобюджет

Проектобюджет, внесен в руския парламент, предвижда разходите на Русия за отбрана леко да намалеят догодина, а при необходимост да могат да бъдат увеличени, предаде Ройтерс.  В документите е заложено финансиране за отбраната в размер на 13 трилиона
29.09.2025 18:27

Парламентарните избори в Молдова бяха конкурентни, но помрачени от сериозна чуждестранна намеса, заявиха международните наблюдатели от ОССЕ

Парламентарните избори в Молдова бяха конкурентни и предложиха на избирателите ясен избор между политически алтернативи, но процесът бе помрачен от сериозни случаи на чуждестранна намеса, незаконно финансиране, кибератаки и широкоразпространена дезинформация въпреки опитите на властите да им се противопоставят, се казва в изявление с предварителните заключения на международните наблюдатели от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ).

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:05 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация