Подробно търсене

Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия, заяви Мерц

Асен Георгиев
Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия, заяви Мерц
Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия, заяви Мерц
Мерц в Бундестага. Снимка: Michael Kappeler/dpa via AP.
Берлин,  
30.09.2025 02:28
 (БТА)
Етикети

Европа не е във война, но "вече не е сме и в мир" с Русия, заяви германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Ройтерс.

"Нека го кажа с една фраза, която на пръв поглед може да звучи малко шокиращо ние не сме във война, но вече не сме и в мир", подчерта германският канцлер на медийно събитие в Дюселдорф.

Водената от Русия война е "война срещу нашата демокрация и война срещу нашата свобода", добави Мерц. Намерението на Москва е да подкопае единството в блока, отбеляза той.

Той също така се позова на неотдавнашното си одобрение на плана на ЕС за размразяване на замразени руски активи за финансиране на военните усилия на Украйна, като заяви, че тази стъпка може да осигури военна подкрепа за Украйна за период от три до пет години. 

В рамките на този период може да стане икономически невъзможно за Русия да продължи войната си срещу Украйна, отбеляза Мерц.

/АГ/

Свързани новини

29.09.2025 14:37

Русия се превръща „във все по-голяма заплаха“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус

Русия се превръща „във все по-голяма заплаха за НАТО“, заяви днес германският министър на отбраната Борис Писториус, който е на посещение в Полша и Литва на фона на продължаващото от седмици напрежение по източния фланг на алианса, предаде ДПА.
28.09.2025 12:25

Според генерал от НАТО Украйна подобрява способността си да нанася удари в дълбочина в Русия

Украйна значително е подобрила способността си да нанася удари по военни цели дълбоко на територията на Русия, заяви германският генерал-майор Майк Келер пред ДПА, като подчерта напредъка както при военния персонал, така и по отношение на оборудването и обучението.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:04 на 30.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация