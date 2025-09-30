Украинските войски са си възвърнали над 170 кв.км територия, заяви Зеленски

Подробно търсене

Асен Георгиев
Зеленски на пресконференция в Киев. Снимка: АП/Efrem Lukatsky.
Киев,  
30.09.2025 04:44
По време на контраофанзивната операция в Добропиля украинските войски са освободили над 174 кв. км територия и са елиминирали близо 3200 руски войници, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообръщение, цитирано от Укринформ и ДПА.

"Разговаряхме и отделно с военните за оперативната обстановка, а главнокомандващият представи доклада си. Контраофанзивната операция в Добропиля продължава", заяви Зеленски.

Зеленски изрази благодарност към участващите подразделения за тяхната ефективност.

"Към началото на този ден нашите сили са освободили повече от 174 квадратни километра от началото на операцията, а повече от 194 квадратни километра са очистени от руски саботажни групи. Руските загуби само в тази операция възлизат на близо 3200, като по-голямата част от тях са безвъзвратно загубени", добави той.

Той съобщи, че е получил и актуална информация за ситуацията в Купянск, в граничните райони на Харковска област и в районите на границата между Донецка и Днепропетровска област.

"Ситуацията там е трудна, но е важно, че украинските войници – нашите части – правят всичко необходимо, за да защитят позициите си", подчерта Зеленски. Той похвали и военнослужещите, които наскоро свалиха с дрон руски военен хеликоптер. "Това постижение вдъхнови много украинци", увери той, като благодари специално на екипажа на батальона за безпилотни системи на 59-та отделна щурмова бригада.

Освен това Зеленски подчерта, че е важно украинските производители на дронове и ракети да работят на пълна мощност, като подчерта, че производствените възможности на страната са далеч от пълното си натоварване.

