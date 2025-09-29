Подробно търсене

Украинските военни свалиха руски хеликоптер Ми-8 в Донецка област с дрон, съобщи Киев

Симеон Томов
Украински военнослужещи подготвят за изстрелване дрон в Харковска област. Снимка: АП/ Yevhen Titov
Киев ,  
29.09.2025 22:15
 (БТА)
Въоръжените сили на Украйна заявиха, че са свалили руски хеликоптер Ми-8 в Донецка област с дрон, предаде ДПА, като се позова на пост в "Телеграм" на командира на украинските безпилотни сили Роберт Бровди.

Хеликоптерът е бил свален близо до селището Котляровка в Донецка област, съобщи 59-а украинска щурмова бригада, която е част от безпилотните сили на Украйна. 

Многофункционалните руски хеликоптери Ми-8 се произвеждат от 60-те години на миналия век насам. 

Според украински медии за свалянето на хеликоптера е бил използван дрон камикадзе от тип FPV (First Person View) на американската компания "Шрайк" (Shrike) на стойност едва няколкостотин долара.

/СХТ/

29.09.2025 17:15

Русия планира да призове 135 хиляди наборници за срочна военна служба

Целта на есенната кампания за призоваване на наборници в Русия тази година е да бъдат призовани 135 000 военнослужещи на възраст от 18 до 30 години, гласи указ, подписан днес от руския президент Владимир Путин, предаде Франс прес.
29.09.2025 15:14

Зеленски приветства победата на проевропейските сили на изборите в Молдова

Украинският президент Володимир Зеленски приветства победата на проевропейските сили на парламентарните избори в Молдова, предаде ДПА. „Русия не успя да дестабилизира Молдова, въпреки че инвестира големи суми в създаването на хаос и в опити за
29.09.2025 14:37

Русия се превръща „във все по-голяма заплаха“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус

Русия се превръща „във все по-голяма заплаха за НАТО“, заяви днес германският министър на отбраната Борис Писториус, който е на посещение в Полша и Литва на фона на продължаващото от седмици напрежение по източния фланг на алианса, предаде ДПА.
29.09.2025 14:05

Русия заяви, че наблюдава евентуалните доставки на американски ракети "Томахок" за Украйна

Русия заяви днес, че военни специалисти от страната наблюдават евентуалните доставки на американски ракети с голям обсег "Томахок" за Украйна, но те няма да променят ситуацията на бойното поле, предаде Ройтерс. 
28.09.2025 16:24

Страни от ЕС осъдиха масираната атака на Русия срещу Украйна и призоваха за по-строги санкции

Представители на Европейския съюз и външни министри на европейски страни остро осъдиха масираната атака на Русия срещу Украйна тази нощ и призоваха за по-строги санкции срещу Русия, предаде Укринформ.
28.09.2025 13:14

Русия съобщи, че през нощта е нанесла удари по украински военно-промишлени предприятия и военни летища

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че руските сили са нанесли масирани удари по Украйна, поразявайки военни летища и други съоръжения, предаде Ройтерс.

