Страни от ЕС осъдиха масираната атака на Русия срещу Украйна и призоваха за по-строги санкции

Представители на Европейския съюз и външни министри на европейски страни остро осъдиха масираната атака на Русия срещу Украйна тази нощ и призоваха за по-строги санкции срещу Русия, предаде Укринформ.

Според агенцията ръководителят на делегацията на Европейския съюз в Украйна Катарина Матернова е отбелязала, че такива мащабни комбинирани атаки са станали нещо обичайно.

"Русия изстреля близо 600 дрона и 40 ракети срещу Украйна, като целите бяха гражданската инфраструктура и мащабни разрушения. Киев и Киевска област бяха основните цели. В района "Соломянски" беше ударена пететажна жилищна сграда; Институтът по кардиология беше повреден и най-малко двама души загинаха там. В районите "Холосийвски", "Днипровский" и "Дарницкий" бяха ударени жилищни и нежилищни сгради“, написа Матернова във Фейсбук.

Тя заяви, че тази нощ е поредното напомняне, че Русия умишлено атакува цивилното население в опит да го тероризира.

"Това няма да успее. Украйна има право да живее в мир и сигурност. ЕС ще продължи да подкрепя справедливата война на Украйна, като предоставя хуманитарна помощ и помага за възстановяването на разрушеното", подчерта Матернова.

Норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде заяви в социалните мрежи, че Русия се държи лицемерно."В залите на ООН Русия говори за мир, а на място, в Украйна, нейната незаконна война продължава ден и нощ", каза той.

Литовският външен министър Кестутис Будрис, припомняйки думите на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че "нищо полезно не излиза от устата" на руския външен министър Сергей Лавров, отбеляза в социалните мрежи: "Генералният секретар на НАТО беше прав – да слушаш речите на Лавров е безполезно. Нищо добро и истинско не излиза от устата му. Вчера Лавров изнесе поредната реч, този път пред Съвета за сигурност на ООН, и излъга за ангажимента на Русия към Хартата на ООН и нейните принципи, както и към мира. В същото време Русия засипа Украйна с ракети и дронове, показвайки истинското си лице – това на терорист."

Финландският президент Александер Стуб отбеляза в социалните мрежи, че атаката, проведена само дни след сесията на Общото събрание на ООН, разкрива лъжливите наративи на Русия и отново показва на света истинското лице на агресора. "Сега е моментът да одобрим следващия пакет от санкции на ЕС и да продължим да оказваме натиск върху военната машина на Русия", призова той.

Латвийската външна министърка Байба Браже също осъди руската атака срещу цивилни граждани. "Единственият начин да спрем Русия е да намалим военните й възможности, като същевременно снабдим Украйна с подходящо оръжие, за да увеличи способността си да нанася удари по легитимни военни цели и да се защитава", написа тя в социалните мрежи.