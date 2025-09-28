Подробно търсене

Зеленски обсъди укрепването на украинската ПВО с премиера на Норвегия

Валерия Динкова
Украинският президент Володимир Зеленски. Снимка: AP Photo/Efrem Lukatsky
Киев,  
28.09.2025 18:08
 (БТА)

Украинският президент Володимир Зеленски днес обсъди укрепването на украинската противовъздушна отбрана с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на държавния глава в приложението "Телеграм".

"Разговарях с премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре. Благодарен съм за подкрепата след коварната руска атака снощи, при която беше отнет живота на украинци", заяви Зеленски.

Той подчерта, че Киев оценява високо помощта на Норвегия.

"Обсъдихме противовъздушната отбрана, спешните нужди на Украйна и възможностите да се укрепим. Също така разговаряхме за увеличаването на инцидентите с руски дронове над Европа. Единството на европейците определено ще даде отговор на тази заплаха. Ще координираме следващите си контакти", добави украинският президент.

/АГ/

