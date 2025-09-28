Русия съобщи, че през нощта е нанесла удари по украински военно-промишлени предприятия и военни летища

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че руските сили са нанесли масирани удари по Украйна, поразявайки военни летища и други съоръжения, предаде Ройтерс.

"Снощи въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масиран удар с високоточни въздушни оръжия с голям обсег, оръжия с морско базиране и безпилотни летателни апарати срещу предприятия от военно-промишления комплекс на Украйна, използвани за въоръжените сили на Украйна, както и срещу инфраструктурата на военни летища", се казва в изявление на ведомството.

Според министерството целта на ударите е постигната, всички набелязани цели са били поразени, предаде ТАСС.

Украйна съобщи, че най-малко четирима души са загинали и десетки са ранени при една от най-продължителните руски атаки срещу столицата на страната.

Москва също така информира, че руските средства за противовъздушна отбрана са свалили за денонощието 6 управляеми авиационни бомби, 6 реактивни снаряда от системи за залпов огън ХАЙМАРС, произведени в САЩ, и 230 украински дрона.

Руското министерство на отбраната отбелязва, че неговите войски са ударили тягови подстанции, използвани за осигуряване на железопътния транспорт на украинската армия в Донбас, както и пунктове за временно разполагане на украински формирования и чуждестранни наемници в 147 района.