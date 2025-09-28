Подробно търсене

Зеленски: Русия атакува тази нощ Украйна с около 500 дрона и 40 ракети; има четири жертви

Пламен Йотински
Зеленски: Русия атакува тази нощ Украйна с около 500 дрона и 40 ракети; има четири жертви
Спасителни екипи работят по разрушена при руската атака срещу Киев жилищна сграда, 28 септември 2025 г. Снимк: Efrem Lukatsky/АП
Киев,  
28.09.2025 11:03
 (БТА)

Русия атакува тази нощ Украйна с около 500 дрона и над 40 ракети, при което бяха убити четирима души и бяха нанесени щети на гражданска инфраструктура, заяви днес президентът Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"Москва иска продължение на боевете и убийствата и единственото, което заслужава, е най-суров натиск от света", написа Зеленски в приложението "Телеграм".

Укринформ съобщи за броя на жертвите в Киев, като се позова на съобщение в "Телеграм" на началника на столичната военна администрация Тимур Ткаченко.

"Към момента в Киев са потвърдени общо 10 ранени и най-малко двама убити. Данните вероятно не са окончателни", съобщи първоначално той. Една от жертвите на руската атака в Соломянски район е 12-годишно момиче.

По-късно Ткаченко допълни, че броят на жертвите е нараснал: "Предварително е известно, че трима души са загинали при атаката (включително 12-годишното момиче)", каза той.

Според актуализираната информация, на едно от местата на атаката е било намерено още едно тяло, с което загиналите стават четирима.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че Соломянски район отломки от свалени дронове са предизвикали пожар в бензиностанция, който вече е потушен. Пожар е бил изгасен и в държавно медицинско заведение, където спасителите са открили телата на две жертви и са спасили петима души.

Укринформ обобщава, че при комбинираната руска атака през изминалата нощ са регистрирани поражения на близо 20 места в шест района на украинската столица.

/ДИ/

Свързани новини

28.09.2025 09:21

Украйна съобщи, че Русия я атакува със "стотици дронове и ракети", а Москва - че е свалила 41 украински дрона

Русия предприе тази нощ масирана атака срещу Украйна, съобщават украинските власти, според които при нападението със стотици дронове и ракети до момента са ранени общо най-малко десет души в столицата Киев и град Запорожие, предаде Франс прес.
28.09.2025 08:21

Трима души са ранени при руски атаки в столицата Киев и четирима в град Запорожие, съобщиха украинските власти

Трима души са ранени при руски атаки тази нощ в столицата в Киев и четирима в град Запорожие, съобщиха украинските властите. Полската армия мобилизира "превантивно" авиацията си, предадоха Укринформ и Франс прес.
28.09.2025 06:54

Въздушна тревога е обявена на територията на цяла Украйна, съобщиха въоръжените сили

Въздушна тревога бе обявена на територията на цяла Украйна, съобщиха украинските въоръжени сили, цитирани от Ройтерс Полша вдигна изтребители, за да обезопаси въздушното си пространство по време на руско нападение срещу Украйна.

Към 12:14 на 28.09.2025 Новините от днес

