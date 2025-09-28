Въздушна тревога е обявена на територията на цяла Украйна, съобщиха въоръжените сили

В Украйна е обявена мащабна въздушна тревога заради излитане на изтребител МиГ-31 и заплаха от ракетни удари. Това съобщи Укринформ, позовавайки се на актуалната карта на въздушните тревоги.

„В столицата е обявена въздушна тревога заради излитане на руски МиГ-31К, способна да носи ракета „Кинжал“. Молим всички жители на столицата незабавно да се отправят към най-близките укрития и да останат там до края на тревогата“, гласи съобщение на Киевската градска военна администрация.

В Киев са нанесени щети по редица жилищни и нежилищни сгради при руска атака. Двама души са пострадали и са хоспитализирани. Това съобщи в „Телеграм“ началникът на Киевската военна администрация Тимур Ткаченко.

Полша вдигна изтребители, за да обезопаси въздушното си пространство заради руското нападение срещу Украйна. „Във връзка с действията на далекобойната авиация на Руската федерация, която нанася удари по територията на Украйна, полски и съюзнически самолети започнаха да действат в нашето въздушно пространство“, заяви армията в пост в Екс. Тя определи действията като превантивни и насочени към защитата на въздушното пространство и сигурността на гражданите.