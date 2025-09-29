Подробно търсене

Русия обяви, че е унищожила 84 украински дрона тази нощ

Иво Тасев
Руски военнослужещ се опитва да свали украински дрон на неназовано място, 16 януари 2025 г. Снимка: Министерството на отбраната на Русия чрез АП
Москва,  
29.09.2025 07:32
 (БТА)
Етикети

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че през изминалата нощ руските сили са свалили 84 украински дрона, предаде Ройтерс.

"За цялата нощ със средствата на противовъздушната отбрана са прехванати и унищожени 84 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", обяви ведомството, цитирано от ТАСС.

То уточнява, че конкретно от 23:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 28 септември до 7:00 ч. на 29 септември са свалени 78 украински дрона.

Двайдет и четири от тях са ликвидирани над територията на Брянска област, а 21 - в Белгородска област.

Четири са свалените украински дронове в района на руската столица Москва.

/ИТ/

