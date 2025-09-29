Русия обяви, че е унищожила 84 украински дрона тази нощ

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че през изминалата нощ руските сили са свалили 84 украински дрона, предаде Ройтерс.

"За цялата нощ със средствата на противовъздушната отбрана са прехванати и унищожени 84 безпилотни летателни апарата от самолетен тип", обяви ведомството, цитирано от ТАСС.

То уточнява, че конкретно от 23:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 28 септември до 7:00 ч. на 29 септември са свалени 78 украински дрона.

Двайдет и четири от тях са ликвидирани над територията на Брянска област, а 21 - в Белгородска област.

Четири са свалените украински дронове в района на руската столица Москва.