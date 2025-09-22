Подробно търсене

Украйна и Русия си размениха удари с дронове, Москва обяви, че Кримският полуостров е бил подложен на нападение

Асен Георгиев
Пушек, издигащ се над склад за боеприпаси в Крим, 16 август 2022 г. Снимка: АП.
22.09.2025 00:52
 (БТА)
Русия и Украйна са предприели нападения с дронове тази вечер, което е довело до жертви и щети, предаде ДПА, като цитира представители на местните власти и съобщения в медиите.

Украинските сили са атакували с дронове няколко обекта на окупирания от Русия Кримски полуостров, съобщиха руските власти. Бил е ударен санаториум в южния крайбрежен град Форос, като най-малко 15 души са били ранени, съобщи за агенция ТАСС назначеният от Москва губернатор Сергей Аксьонов.

"Броят на загиналите все още се установява", добави той.

Малко след това в пристанищния град Севастопол зазвучаха сирени за въздушна тревога и губернаторът Михаил Развожаев призова жителите да потърсят убежище. Три дрона са били свалени над пристанището.

По-рано украински официални лица съобщиха за серия от руски атаки с дронове. Експлозии от дронове в централния украински град Полтава са причинили пожари и имуществени щети, съобщи шефът на регионалната военна администрация Володимир Когут. Нападения с дронове са били отчетени и в околните населени места.

/АГ/

