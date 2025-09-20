Руската ПВО свали 149 украински дрона през изминалата нощ, съобщи Москва

Руските средства за противовъздушна отбрана унищожиха през изминалата нощ 149 украински дрона, съобщи тази сутрин Министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за ПВО прехванаха и унищожиха 149 безпилотни летателни апарата от самолетен тим", посочва военното ведомство и допълва, че дроновете са били свалени над редица области, сред които Ростовска, Саратовска, Брянска, Воронежка, Волгоградска и Белгородска.

Най-много са били те над Ростовска и Саратовска област – съответно по 40 и 27.

Сведения за унищожени безпилотни летателни средства постъпват и от Калужка, Курска, Воронежка, Курска, Смоленска и Нижегородска област, но в тези региони техният брой е бил най-малък - по 1.

Руската ПВО е унищожила безпилотни летателни средства и над акваторията на Азовско и Черно море, включително над анексирания Крим.

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин съобщи за ранена при атака с дронове жена, която е приета в болница.

По думите му има и нанесени материални щети по жилищни домове, обитателите на които са били прехвърлени в пунктове за временно настаняване, разкрити в близки училищни сгради. Властите са сформирали и оперативен щаб за справяне с обстановката.