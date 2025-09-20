Подробно търсене

Руската ПВО свали 149 украински дрона през изминалата нощ, съобщи Москва

Владимир Сахатчиев
Руската ПВО свали 149 украински дрона през изминалата нощ, съобщи Москва
Руската ПВО свали 149 украински дрона през изминалата нощ, съобщи Москва
Руски войник насочва зенитно оръдие на неуточнено място в Украйна, 21 юни 2024 г. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
Москва,  
20.09.2025 11:32
 (БТА)
Етикети

Руските средства за противовъздушна отбрана унищожиха през изминалата нощ 149 украински дрона, съобщи тази сутрин Министерството на отбраната в Москва, цитирано от ТАСС.

"През изминалата нощ дежурните средства за ПВО прехванаха и унищожиха 149 безпилотни летателни апарата от самолетен тим", посочва военното ведомство и допълва, че дроновете са били свалени над редица области, сред които Ростовска, Саратовска, Брянска, Воронежка, Волгоградска и Белгородска.

Най-много са били те над Ростовска и Саратовска област – съответно по 40 и 27.

Сведения за унищожени безпилотни летателни средства постъпват и от Калужка, Курска, Воронежка, Курска, Смоленска и Нижегородска област, но в тези региони техният брой е бил най-малък - по 1.

Руската ПВО е унищожила безпилотни летателни средства и над акваторията на Азовско и Черно море, включително над анексирания Крим. 

Губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин съобщи за ранена при атака с дронове жена, която е приета в болница.

По думите му има и нанесени материални щети по жилищни домове, обитателите на които са били прехвърлени в пунктове за временно настаняване, разкрити в близки училищни сгради. Властите са сформирали и оперативен щаб за справяне с обстановката.

/НС/

Свързани новини

20.09.2025 08:26

Русия каза, че най-малко три украински дрона са атакували Запорожката АЕЦ вчера

Назначеното от Русия ръководство на Запорожката АЕЦ каза, че Въоръжените сили на Украйна са атакували вчера най-голямата атомна електроцентрала в Европа с най-малко три дрона, предаде ТАСС.
20.09.2025 07:01

Полша вдигна по тревога бойни самолети, след като Русия започна удари срещу Украйна; операцията приключи след края на атаката

Полски и съюзнически самолети бяха вдигнати във въздуха рано тази сутрин, за да гарантират безопасността на въздушното пространство на Полша, след като Русия започна да нанася удари в Западна Украйна, близо до границата с Полша. Операцията приключи след края на руската атака в съседна Украйна, предаде Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:30 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация