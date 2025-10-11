Подробно търсене

Русия обяви, че е свалила 42 украински дрона тази нощ

Иво Тасев
Русия обяви, че е свалила 42 украински дрона тази нощ
Русия обяви, че е свалила 42 украински дрона тази нощ
Руски военнослужещ обстрелва украински дрон от неназовано място, 16 януари 2025 г. Снимка: Пресслужбата на руското Министерство на отбраната чрез АП
Москва,  
11.10.2025 08:56
 (БТА)

Руската противовъздушна отбрана е прехванала и унищожила 42 украински дрона през изминалата нощ, обяви Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

Безпилотните летателни апарати са били свалени над 6 региона, уточнява ведомството.

"В течение на изминалата нощ - от 23:00 ч. московско време (също и българско - бел. ред.) на 10 октомври до 7:00 ч. на 11 октомври дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 42 украински безпилотни апарата от самолетен тип: 19 над територията на Волгоградска област, 15 - над Ростовска област, 3 - над Уляновска област, по 2 над Воронежка област и над република Башкортостан и един над територията на Саратовска област", се казва в съобщението на руското Министерство на отбраната.

/ИТ/

Свързани новини

07.10.2025 15:46

Русия заяви, че украински дрон се е разбил в АЕЦ във Воронежка област, без да причини щети

Украински дрон се е опитал да нападне атомна електроцентрала в руската Воронежка област, която граничи с Украйна, предадоха Ройтерс и ТАСС, като цитират изявление на Росенергоатом. Дрон се е разбил тази нощ в охладителна кула на централата, без да
22.09.2025 00:52

Украйна и Русия си размениха удари с дронове, Москва обяви, че Кримският полуостров е бил подложен на нападение

Русия и Украйна са предприели нападения с дронове тази вечер, което е довело до жертви и щети, предаде ДПА, като цитира представители на местните власти и съобщения в медиите.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:50 на 11.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация