Според генерал от НАТО Украйна подобрява способността си да нанася удари в дълбочина в Русия

Украйна значително е подобрила способността си да нанася удари по военни цели дълбоко на територията на Русия, заяви германският генерал-майор Майк Келер пред ДПА, като подчерта напредъка както при военния персонал, така и по отношение на оборудването и обучението.

"Украинците стават все по-добри в достигането на военно значими цели в дълбочина на Русия. Това е въпрос на способности, а способностите означават персонал, материали и обучение", каза той.

Келер е заместник-командващ мисията на НАТО за подпомагане на Украйна в областта на сигурността и обучението (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, NSATU), която координира подкрепата на алианса от базата си "Люсиъс Д. Клей" във Висбаден, Германия.

Експерти от 30 държави, включително партньори извън НАТО като Австралия и Нова Зеландия, както и самата Украйна, работят във Висбаден, за да гарантират, че нуждите на Киев от оръжия, боеприпаси, резервни части и оборудване са задоволени. Мисията също така съветва Украйна и привежда нейните сили в съответствие със стандартите на НАТО – въпреки че Келер подчерта, че обучението е двустранно.

Според натовския генерал, дроновете са отличен пример за това как Украйна е усъвършенствала военното дело. Малцина могат да научат украинците на много в тези области, отбеляза той, посочвайки бойните действия, логистиката и дори медицинската евакуация, както и военноморските системи.

Германската армия и съюзниците от НАТО се учат от тези иновации в технологиите, операциите и доктрината, добави ген. Келер.

"Нашата основна мисия е да координираме подкрепата за Украйна", каза Келер. "Но би било глупаво да не използваме тези знания, за да се усъвършенстваме и да спестим на нашите войници да повтарят трудните уроци на Украйна", допълни той.

Изказването на Келер идва в момент, в който Берлин обеща 300 милиона евро за подпомагане на Украйна в производството на хиляди дронове с голям обсег.