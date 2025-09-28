Съвместните усилия за запазване на националната идентичност на българите в Молдова дават много добър резултат, заяви пред БТА Лилия Сарсаман

Усилията, които полагат представителите на Република България и на Република Молдова, с цел запазване на националната идентичност на българите в Молдова и създаване на по-добри условия за техния живот тук, действително дават много добър резултат. Това заяви в интервю за БТА и.д. ръководител на Управлението по образование, култура и туризъм в Тараклийския районен съвет.

"Съединението прави силата и именно това единство на двете държави - на Република България и на Република Молдова, на нашето общество и на нашите граждани, единението, което има за цел запазване на националната идентичност на нашите българи и създаване на по-добри условия за техния живот тук, това действително дава много добър резултат", каза за БТА Лилия Сарсаман.

Тя информира, че в общо 10 училища и в 10 детски градини в Тараклийски район в Южна Молдова се изучава български език. Като дисциплина в училищата се изучава история и култура на българския народ, а общият брой на учениците, които учат български език, е почти 3000, което е около 80 процента от общия брой на учениците в целия Тараклийския район, отбеляза Сарсаман.

По думите й интерес към дисциплината има, защото "дава възможност на учениците да запазят езика на своите баби и дядовци".

"Това е една възможност да се запази културата на нашите предци. Това, което ни отличава от другите етноси, от другите представители на молдовското общество, това, което ни прави особени", сподели Лилия Сарсаман.

Според данни от последното преброяване на населението в Молдова през 2024 г. 77,2 процента се обявяват за молдовци, 7,9 процента – за румънци, 4,9 на сто за украинци, 4,2 процента – за гагаузи, 3,2 процента – за руснаци, 1,6 процента – за българи, а останалите - за роми и други етноси.

Лилия Сарсаман посочи, че "изучаването на историята на България, на нашата прародина, създава възможност да се знае от къде сме, от къде сме дошли, от къде произхождаме и къде са корените ни".

Според нея това е една възможност за по-младото поколение, защото "езикът, културата, историята, които са характерни за нашата етническа общност, сформират националната ни идентичност, националното ни самосъзнание и ни правят по-сигурни и по-уверени".

Лилия Сарсаман разказа, че учениците с удоволствие изучават дисциплините, правят изследователски работи, организират изложби и различни извънкласни дейности.

"Много е добре, че тези стремежи на молдовските българи се подкрепят и от нашата държава", каза тя и допълни, че се приемат закони и различни документи, които регламентират изучаването на езика и го подкрепят, включително финансово.

По думите й молдовската държава подпомага откриването на класове по български език, въвеждането на нови учебни планове с увеличаване на часовете по български език, преиздаването на учебници, закупуването на мебели.

"Това дава възможност на учениците повече време да говорят на този език, да го слушат, да го разбират, да четат, да пишат на български", посочи Сарсаман.

"Много е добре, че има и подкрепа от страна на българската държава. През Министерството на външните работи и Министерство на образованието на науката на Република България се реализират доста инвестиционни програми. Благодарение на това се реновират зали, строят се столови, подобряват се условията в нашите училища, закупува се литература, закупуват се национални носии, подкрепят се различни изследователски програми, издаването на книги, на учебни програми", посочи Лилия Сарсаман.

По думите й в последните години тази помощ се усеща много силно и има засилено внимание от страна на България.

Сарсаман даде пример с откриването от вицепрезидента на България Илияна Йотова на Младежкия център в град Тараклия, който е ремонтиран с финансови средства по програмата "Българска помощ за развитие" на Министерството на външните работи. Тя спомена и участието на Илияна Йотова във връчването на наградите от конкурса на Българското национално радио (БНР) за есе за ученици и студенти от българската диаспора в Молдова и в Украйна, и в 24-ия етнокултурен фестивал "Единство чрез многообразие" в молдовския град Тараклия.

"В различни насоки България ни подкрепя, има и културни връзки и обмяна с културни програми и визити, участие на нашите деца в различни творчески конкурси. Подкрепя се финансово участието на нашите танцови формации в различни фестивали и конкурси. При нас идват български колективи, има различни активни дейности и опит в провеждане на съвместни часове по български език. Провеждат се лингвистични практики за учениците и стажове за преподавателите по български език и литература. Училищните и селските библиотеки получават различна литература и творби на български автори", разказа още и.д. ръководител на Управлението по образование, култура и туризъм в Тараклийския районен съвет Лилия Сарсаман.