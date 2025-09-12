МОЛДПРЕС: Молдовският президент, заедно с членове на семейството си, беше приета на аудиенция при папа Лъв XIV

Президентът на Молдова Мая Санду, заедно с майка си и сестра си, беше приета на аудиенция от папа Лъв XIV във Ватикана, предаде молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС. Дискусията предостави възможност за обмен на мнения относно насърчаването на мира, солидарността и християнските ценности в свят, белязан от множество предизвикателства.

Молдовският държавният глава заяви, че участниците в срещата са обсъдили „вярата, която ни държи заедно, и пътя на страната ни към по-добър живот“.

„Днес имах честта да се срещна с папа Лъв XIV. Разказах му за добротата и щедростта на молдовците, как нашият народ остава дълбоко привързан към християнските ценности. Дори в трудни времена, когато съветският режим депортираше свещеници и превръщаше църквите в конюшни, хората защитаваха светите места, доколкото можеха, и поддържаха вярата жива. Говорихме и за това как, с война на границата ни, знаем как да проявяваме състрадание и солидарност. Така станахме известни като малка страна с голямо сърце. Вярата и добрата воля поддържат нацията ни устойчива и достойна. Негово Светейшество ме увери, че Молдова е видяна, че Молдова е чута. С Божията воля и чрез нашата работа ще изковем бъдеще в достойнство и мир в рамките на голямото европейско семейство“, заяви Мая Санду.

След срещата с папата, Санду проведе среща с държавния секретар на Светия престол, кардинал Пиетро Паролин, който беше придружен от архиепископ Пол Ричард Галахър, секретар по отношенията с държавите и международните организации.

„По време на сърдечната среща в Държавния секретариат беше изразено задоволство относно настоящите положителни двустранни отношения и желание за по-нататъшното им укрепване“, се казва в комюнике на пресслужбата на Ватикана.

„Впоследствие бяха обсъдени положението на мира и сигурността на местно, регионално и международно ниво, с особен акцент върху последните събития в Украйна“, се казва още в прессъобщението.

Мая Санду бе на работно посещение в Италия и Ватикана от 10 до 12 септември. В Рим държавният глава проведе среща с министър-председателя на Италия Джорджа Мелони. Те обсъдиха задълбочаването на двустранните отношения, подкрепата на Италия за европейския път на Молдова, разширяването на икономическото сътрудничество и подкрепата за молдовската общност в Италия. Санду проведе среща и с председателя на Сената Иняцио Ла Руса.

