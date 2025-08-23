Папа Лъв XIV се среща с бежанците от островите Чагос и отправи послание за правата на слабите срещу силните

Папа Лъв XIV категорично потвърди правото на най-слабите срещу амбициите на силните по време на днешната си аудиенция с бежанци от островите Чагос – отдалечен архипелаг в Индийския океан, на който е разположена стратегическа англо-американска военна база, предаде Асошиейтед прес.

Първият в историята глава на Римокатолическата църква с произход от САЩ отбеляза, че населението на островите Чагос има право да се върне по домовете си и приветства наскоро подписания договор между Великобритания и Мавриций за бъдещето на архипелага като символично важен на международната сцена.

Папа Лъв XIV се срещна с делегация от бежанци измежду 2000 души, които бяха изгонени от домовете им от Великобритания през 60-те и 70-те години на миналия век, за да може САЩ да построят военноморска и бомбардировъчна база на най-големия от островите – Диего Гарсия.

Разселените хора от години се борят в британски съдилища да се върнат по домовете си.

През май Лондон и Мавриций подписаха договор за предаване на суверенитета на островите на Мавриций, като същевременно гарантират бъдещето на военната база.

Главата на Римокатолическата църква заяви пред бежанците, че е "доволен" от сключването на договора и заяви, че той представлява "значителна победа" в дългата им битка за "възстановяване на справедливостта".

Съгласно споразумението Великобритания ще плаща на Мавриций средно 101 млн. британски лири годишно, за да запази под наем базата за поне още 99 години.

Създаден е и доверителен фонд с бенефициент народа на островите Чагос.

"Мавриций има право да приложи програма за повторно заселване" на островите освен Диего Гарсия, се казва в документа.

Мавриций отдавна оспорва претенциите на Великобритания към архипелага, а ООН и Международния съд призоваваха Лондон да върне Чагос на Мавриций, разположен на около 2100 километра югозападно от островите, посочва АП.