Папа Лъв XIV се среща с бежанците от островите Чагос и отправи послание за правата на слабите срещу силните

Валерия Динкова
Папа Лъв XIV на редовната си аудиеция във Ватикана, 20 август 2025 г. Снимка: AP Photo/Gregorio Borgia
Ватикан ,  
23.08.2025 21:03
 (БТА)

Папа Лъв XIV категорично потвърди правото на най-слабите срещу амбициите на силните по време на днешната си аудиенция с бежанци от островите Чагос – отдалечен архипелаг в Индийския океан, на който е разположена стратегическа англо-американска военна база, предаде Асошиейтед прес.

Първият в историята глава на Римокатолическата църква с произход от САЩ отбеляза, че населението на островите Чагос има право да се върне по домовете си и приветства наскоро подписания договор между Великобритания и Мавриций за бъдещето на архипелага като символично важен на международната сцена.

Папа Лъв XIV се срещна с делегация от бежанци измежду 2000 души, които бяха изгонени от домовете им от Великобритания през 60-те и 70-те години на миналия век, за да може САЩ да построят военноморска и бомбардировъчна база на най-големия от островите – Диего Гарсия.

Разселените хора от години се борят в британски съдилища да се върнат по домовете си.

През май Лондон и Мавриций подписаха договор за предаване на суверенитета на островите на Мавриций, като същевременно гарантират бъдещето на военната база.

Главата на Римокатолическата църква заяви пред бежанците, че е "доволен" от сключването на договора и заяви, че той представлява "значителна победа" в дългата им битка за "възстановяване на справедливостта".

Съгласно споразумението Великобритания ще плаща на Мавриций средно 101 млн. британски лири годишно, за да запази под наем базата за поне още 99 години.

Създаден е и доверителен фонд с бенефициент народа на островите Чагос.

"Мавриций има право да приложи програма за повторно заселване" на островите освен Диего Гарсия, се казва в документа.

Мавриций отдавна оспорва претенциите на Великобритания към архипелага, а ООН и Международния съд призоваваха Лондон да върне Чагос на Мавриций, разположен на около 2100 километра югозападно от островите, посочва АП.

Свързани новини

19.08.2025 11:54

Първите 100 дни на папа Лъв XIV: В каква посока поема Римокатолическата църква под негово ръководство

С навършването на 16 август на 100 дни откакто папа Лъв XIV оглави Римокатолическата църква, вече по-ясно се очертава стилът му на ръководство на Светия престол. За разлика от папа Франциск, чиито първи месеци през 2013 г. бяха белязани от новаторски решения относно местоживеенето и облеклото, както и от изненадващи телефонни обаждания и импровизирани изявления пред журналисти, подходът на папа Лъв XIV е по-спокоен – премислен и наблюдателен, пише католическата медия "ОСВ Нюз" (Our Sunday Visitor News).
15.08.2025 17:34

Лъв XIV призова за световен мир на стотния си ден като папа

Папа Лъв XIV отправи горещ призив за световен мир днес, на стотния си ден като глава на Римокатолическата църква, предаде ДПА. "Не трябва да се примиряваме с хода на конфликтите и въоръженото насилие", заяви Светият отец след молитвата "Ангел Господен" в лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, южно от Рим.

