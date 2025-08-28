Макрон осъди снощната руска атака срещу Киев

Подробно търсене

Петя Димитрова
Френският президент Еманюел Макрон на пресконференция в Молдова, 27 август 2025 г. Снимка: АП/Aurel Obreja
Париж,  
28.08.2025 12:51
 (БТА)
Френският президент Еманюел Макрон осъди снощната атака на Русия срещу Киев, наричайки я варварска, предаде Ройтерс.

„629 дрона и ракети за една нощ над Украйна: това е идеята на Русия за мир. Терор и варварство“, написа Макрон в „Екс“.

Той допълни, че Франция категорично „осъжда тези безсмислени и жестоки атаки“.

През нощта на 27 срещу 28 август Русия извърши първата голяма комбинирана атака срещу украинската столица Киев след срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Аляска преди повече от седмица. При атаката най-малко 12 души загубиха живота си, а 48 бяха ранени, като се очаква броят на пострадалите да расте.

