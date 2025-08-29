Подробно търсене

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна

Владимир Арангелов
Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна
Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна
Емблемата на Държавния департамент на САЩ. Снимка: Mandel Ngan чрез AP
Вашингтон,  
29.08.2025 02:49
 (БТА)
Етикети

Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на ракети въздух-земя и свързано оборудване за Украйна на приблизителна стойност 825 милиона долара, съобщи Пентагонът, цитиран от световните агенции.

В изявление на Пентагона се уточнява, че украинските власти са поискали от САЩ до 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition), както и навигационни системи и средства за противодействие на радиоелектронно заглушаване. Освен това Вашингтон е готов да продаде на Киев различно оборудване, свързано с тези ракети. Украйна може да плати за оръжията със средства, предоставени от Дания, Нидерландия и Норвегия, както и пари, отпуснати по-рано от САЩ.

В изявлението се подчертава, че „евентуалната продажба ще съответства на целите на САЩ в областта на външната политика и националната сигурност“, тъй като „ще укрепи сигурността на страната“. В него се добавя, че оръжията „ще разширят възможностите на Украйна да реагира на настоящи и бъдещи заплахи“.

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението си да одобри евентуалната продажба на тези системи. Законодателният орган има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка и да я блокира, ако счете за необходимо.

Вестник „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи миналата седмица, че Украйна се очаква да получи споменатите ракети в рамките на шест седмици. Според информацията на изданието, одобрението на продажбата на тези оръжия е било отложено до срещите на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски.

/ВА/

Свързани новини

28.08.2025 23:36

Хакан Фидан: Турция нямаше място на срещите в Аляска и Вашингтон

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви в специално интервю за турската телевизия ТГРТ (TGRT), че Турция не е страна във войната между Русия и Украйна и затова не нямала място на срещите в Аляска и Вашингтон, на които бяха обсъдени условията за постигане на мир. „В Аляска се срещнаха Путин и Тръмп, а във Вашингтон Тръмп се срещна с европейските лидери и Зеленски. Това означава, че Тръмп се е срещнал с воюващите страни. Ние не сме страна в тази война. Затова нито трябва да бъдем в Аляска, нито във Вашингтон“, заяви Хакан Фидан като по този начин отговори и на обвиненията на опозицията.
28.08.2025 21:33

Киев извика посланика на Унгария и му връчи протестна нота заради "дискриминация" срещу етническите унгарци в Украйна

Министърът на външните работи на Украйна днес заяви, че в подчиненото му ведомство в Киев е бил извикан посланикът на Унгария заради това, което Андрий Сибига нарече "дискриминация" от страна на унгарското правителство срещу етническите унгарци в Украйна, предаде Укринформ.
28.08.2025 21:17

Белият дом заяви, че Тръмп не е доволен от удара на Русия срещу Украйна и ще направи изявление по-късно

Белият дом заяви днес, че президентът Доналд Тръмп "не е доволен", научавайки, че Русия е атакувала Украйна с ракети и дронове през миналата нощ, като е убила най-малко 15 души и е нанесла щети на постройки, включително на сградата на Британския съвет в Киев, предаде Ройтерс.
28.08.2025 20:19

Украйна призна официално Украинската православна църква за свързана с Руската православна църква

Украинската Държавна служба по етнополитика и свобода на съвестта (ДСЕСС) призна Киевската митрополия на Украинската православна църква (Московска патриаршия) за свързана с Руската православна църква, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на ДСЕСС.
28.08.2025 19:22

Марк Рюте каза, че е разговарял с Кая Калас и Урсула фон дер Лайен след руската атака в Киев

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза, че е разговарял с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас и с председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след руската атака в Киев, при която по последни данни на властите в украинската столица са били убити най-малко 19 души, сред които поне четири деца, предаде Ройтерс.
28.08.2025 18:16

Фон дер Лайен разговаря по телефона със Зеленски и Тръмп след руските удари по Киев

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че е разговаряла по телефона с президентите на Украйна и САЩ, Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, след руските удари по Киев, при които по последни данни на властите в украинската столица са били убити най-малко 18 души, сред които поне четири деца, предаде ДПА.
28.08.2025 18:15

Генералният секретар на ООН осъди руските атаки с ракети и дронове срещу Украйна

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди смъртоносните атаки с ракети и дронове на Русия срещу Украйна, заяви говорителят на световната организация Стефан Дюжарик, предаде Ройтерс.
28.08.2025 17:39

Германският външен министър призова да не се правят прибързани изводи от ареста, свързан с взривяването на газопроводите "Северен поток"

Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова за предпазливост след ареста на украински гражданин, заподозрян в организирането на саботажа на газопроводите "Северен поток" в Балтийско море през 2022 г., предаде ДПА.
28.08.2025 17:28

Британското външно министерство извика руския посланик в Лондон след ударите срещу Киев

Британският външен министър Дейвид Лами днес съобщи, че е извикал руския посланик във Великобритания, след руския удар срещу Украйна с балистични ракети и дронове тази нощ, при който бяха убити най-малко 18 души и бяха нанесени щети на сгради, включително на Британския съвет в Киев, предаде Ройтерс.
28.08.2025 16:45

Русия е потопила украински разузнавателен кораб с помощта на безекипажен катер, заяви руското министерство на отбраната

Руското министерство на отбраната съобщи, че е потопило украинския разузнавателен кораб "Симферопол" с помощта на безекипажен катер в делтата на река Дунав, предаде ДПА.
28.08.2025 16:37

Руският министър на отбраната посети команден център на руските войски в Украйна и изслуша доклади на командния състав и офицери от щаба

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов изслуша докладите на командния състав и офицери от щаба при посещение в команден център на групировката войски "Център", съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.
28.08.2025 16:18

Мерц обеща да подсили германската армия, за да предпази територията на НАТО от заплахи

Германия ще продължи да подсилва армията си, за да гарантира способността на НАТО да се отбранява, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от ДПА, по време на първото си посещение при военноморските сили на страната.
28.08.2025 15:43

Кремъл е заинтересован от продължаване на мирните преговори за Украйна въпреки смъртоносната ракетна атака снощи срещу Киев

Кремъл заяви, че остава заинтересован от продължаване на мирните преговори за Украйна въпреки смъртоносната руска ракетна атака срещу Киев снощи, предаде Ройтерс. Според украинските власти при нападението са загинали най-малко 15 души, включително четири деца. Украинският президент Володимир Зеленски определи нападението като отговор на дипломатическите усилия за слагане край на войната.
28.08.2025 14:57

Русия "няма да се спре пред нищо, за да тероризира" Украйна, заяви Урсула фон дер Лайен след атаката срещу Киев

Руските атаки срещу Киев тази нощ, при които бяха убити 15 души и бяха нанесени щети на офисите на мисията на ЕС, показват, че Русия "няма да се спре пред нищо", за да "тероризира" Украйна, заяви днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Франс прес.
28.08.2025 14:48

Русия заяви, че нощната ѝ атака срещу Украйна е била насочена срещу военни фабрики и въздушни бази

Руското министерство на отбраната заяви днес, че е нанесло удари по военно-промишлени съоръжения и военни въздушни бази по време на мащабна нощна атака срещу Украйна, предаде Ройтерс.
28.08.2025 13:45

Председателката на Европейската комисия ще пристигне в неделя в България по време на обиколка в страните на източната граница на ЕС

От утре председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще направи обиколка в страните на източната граница на ЕС - Латвия, Финландия, Естония, Полша, Литва, България и Румъния, съобщиха от Отдел "Преса и медии" на Представителството на Европейската комисия в България.
28.08.2025 13:22

Зеленски призова партньорите на Украйна да отговорят решително на поредната руска атака, при която загинаха 15 души

Украинският президент Володимир Зеленски призова международните партньори на Украйна да реагират решително на поредната руска атака срещу страната, при която загинаха 14 души, сред които три деца.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 03:08 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация