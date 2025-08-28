Подробно търсене

Киев извика посланика на Унгария и му връчи протестна нота заради "дискриминация" срещу етническите унгарци в Украйна

Пламен Йотински
Киев извика посланика на Унгария и му връчи протестна нота заради "дискриминация" срещу етническите унгарци в Украйна
Киев извика посланика на Унгария и му връчи протестна нота заради "дискриминация" срещу етническите унгарци в Украйна
Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига. Снимка: Alberto Pizzoli/Pool Photo via AP
Киев/Будапеща,  
28.08.2025 21:33
 (БТА)
Етикети

Министърът на външните работи на Украйна днес заяви, че в подчиненото му ведомство в Киев е бил извикан посланикът на Унгария заради това, което Андрий Сибига нарече "дискриминация" от страна на унгарското правителство срещу етническите унгарци в Украйна, предаде Укринформ.

"Връчена му бе протестна нота в отговор на дискриминацията на Унгария срещу унгарското етническо малцинство в Украйна, по-специално срещу нашия защитник от унгарски произход, на когото бе забранено да влезе в страната на своите предци", написа Сибига в платформата "Екс".

Сибига има предвид командира от украинските сили за дронове Роберт Бровди (с прякор "Маджар"), етнически унгарец, за когото Будапеща заяви днес, че му е отказан достъп за влизане в страната заради ролята му при атаката срещу нефтопровода "Дружба", чрез който Русия снабдява Унгария и Словакия.

"Призоваваме Унгария да се въздържа от неприятелски действия и вместо това да се ангажира с конструктивен диалог, за който Украйна има готовност", каза украинският външен министър, цитиран от Ройтерс. 

/СХТ/

Свързани новини

28.08.2025 13:14

МТИ: Унгария забранява на украински командир да влиза в страната след атаката срещу нефтопровода „Дружба“

Унгарското правителство взе решение да забрани достъпа до страната и до Шенгенското пространство на командира на украинската военна част, която наскоро атакува нефтопровода „Дружба“, съобщи външният министър Петер Сиярто, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.
28.08.2025 09:57

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по "Дружба" са възобновени

Унгария и Словакия отново получават суров петрол от Русия, след като подаването по петролопровода "Дружба" бе възобновено, съобщи днес унгарската петролна компания МОЛ (MOL) в изявление по имейл, цитирано от Ройтерс. Компанията не предостави повече

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:34 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация