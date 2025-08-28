Киев извика посланика на Унгария и му връчи протестна нота заради "дискриминация" срещу етническите унгарци в Украйна

Министърът на външните работи на Украйна днес заяви, че в подчиненото му ведомство в Киев е бил извикан посланикът на Унгария заради това, което Андрий Сибига нарече "дискриминация" от страна на унгарското правителство срещу етническите унгарци в Украйна, предаде Укринформ.

"Връчена му бе протестна нота в отговор на дискриминацията на Унгария срещу унгарското етническо малцинство в Украйна, по-специално срещу нашия защитник от унгарски произход, на когото бе забранено да влезе в страната на своите предци", написа Сибига в платформата "Екс".

Сибига има предвид командира от украинските сили за дронове Роберт Бровди (с прякор "Маджар"), етнически унгарец, за когото Будапеща заяви днес, че му е отказан достъп за влизане в страната заради ролята му при атаката срещу нефтопровода "Дружба", чрез който Русия снабдява Унгария и Словакия.

"Призоваваме Унгария да се въздържа от неприятелски действия и вместо това да се ангажира с конструктивен диалог, за който Украйна има готовност", каза украинският външен министър, цитиран от Ройтерс.