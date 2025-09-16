МТИ: Не може да има справедлив мир в Украйна без гаранции за правата на малцинствата, каза унгарският вицепремиер Жолт Шемиен

Справедливо мирно споразумение за Украйна е невъзможно, без да се гарантират правата на етническите малцинства, заяви унгарският вицепремиер Жолт Шемиен, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Шемиен, който е водач на младшия коалиционен партньор на управляващата партия ФИДЕС – Християндемократическата народна партия, заяви също, че унгарското правителство при всички случаи ще продължи подкрепата си за етническите унгарци в украинската Закарпатска област, предоставяйки им материална подкрепа, за да „осигури оцеляването на общността“.

Шемиен нарече Унгарската културна асоциация в Закарпатието (УКАЗ) „единственият легитимен представител“ на общността, допълвайки, че „Унгария никога няма да признае псевдоунгарските организации, с които се опитват заменят УКАЗ“.

Вицепремиерът заяви, че Унгария се нуждае от „реалистично мирно споразумение“ и гаранции за сигурност, но допълни, че страната никога няма да се присъедини към НАТО „защото това би означавало Трета световна война“.

Говорейки за унгарската опозиционна партия ТИСА, Шемиен заяви, че тя „няма духовно съдържание, няма идеология“. „На практика те дори си нямат експерти, докато лидерът им Петер Мадяр е мотивиран единствено от всяването на омраза срещу премиера Виктор Орбан и неговото правителство“, заяви той.

„Добре сме, силни сме, единни сме“, заяви той, допълвайки, че воденото от ПП ФИДЕС правителство прилага нововъведения в управлението, които нямат паралел по света и е на път да спечели парламентарните избори догодина.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)