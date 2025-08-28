МТИ: Унгария забранява на украински командир да влиза в страната след атаката срещу нефтопровода „Дружба“

Унгарското правителство взе решение да забрани достъпа до страната и до Шенгенското пространство на командира на украинската военна част, която наскоро атакува нефтопровода „Дружба“, съобщи външният министър Петер Сиярто, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Според правителството в Будапеща атаката срещу нефтопровода е сериозна и представлява „атака срещу унгарския суверенитет“.

Министърът отбеляза, че Украйна наскоро е започнала серия от атаки срещу тръбопровода, който е от решаващо значение за енергийната сигурност на Унгария.

„Украйна е наясно, че тръбопроводът „Дружба“ е незаменим за енергийната сигурност на Унгария. Тя знае много добре, че атаките срещу „Дружба“ ще навредят не толкова на Русия, колкото на Унгария и, разбира се, на Словакия“, заяви Сиярто.

По думите му ремонтните дейности след атаката са отнели толкова много време, че на Унгария почти ѝ се е наложило да използва стратегическите или аварийните си резерви.

„Атаката срещу суверенитета на нашата страна не може да остане без последствия“, добави министърът.

„Правителството ще продължи да защитава националните интереси, сигурността на енергийните доставки и суверенитета на Унгария“, подчерта още Петер Сиярто.



