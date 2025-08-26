МТИ: Европейската комисия се прострелва сама в крака, запазвайки мълчание за ударите по тръбопровода „Дружба“, заяви унгарският външен министър

Подробно търсене

Виктор Турмаков
Петер Сиярто, външен министър на Унгария. Снимка: AP/Petros Giannakouris
Будапеща,  
26.08.2025 13:23
 (БТА)
Европейската комисия „се прострелва сама в крака, запазвайки съучастническо мълчание във връзка с украинските удари по петролопровода „Дружба“, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто, допълвайки, че тръбопроводът е „от съществено значение за енергийните доставки за Унгария и Словакия“, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

В интервю Сиярто заяви, че президентът на Украйна Володимир Зеленски  „открито, грубо и безсрамно заплашва“ Унгария, говорейки, че, ако Будапеща не заеме проукраинска позиция, както настояват Брюксел, Европейската народна партия и влизащата в състава ѝ унгарска партията ТИСА, тръбопроводът „Дружба“ ще бъде подложен на атаки.

Сиярто подцчерта, че Украйна води антиунгарска политика и Киев очаква „Брюксел и неговите местни представители в Унгария“ да окажат натиск върху Будапеща да се откаже от настоящата си позиция и да заеме такава, „която е в пълен разрез с унгарските интереси, но е в съзвучие с украинските“.

Унгария получава петрол от Русия по тръбопровода „Дружба“ и от Хърватия по тръбопровода „Адрия“, допълни министърът, но допълни, че капацитетът на последния е недостатъчен.

„Прекъсванията на „Дружба“ правят доставките за Унгария и Словакия физически невъзможни. Енергийните доставки не са политически или идеологически въпрос“, допълни унгарският министър, като посочи, че бомбардировките и ракетните атаки по тръбопровода „Дружба“ „не вредят на Русия, а на унгарците и словаците“.

Според Сиярто изявлението на Зеленски от миналата седмица е „скандално“, като същевременно „е тъжно, че опозицията и доларовите медии в Унгария“ се радват на това. „Ясно е, че има таен сговор между Украйна и унгарската опозиция. Когато украинците говорят, унгарските доларови медии веднага го повтарят“, допълни той.

Министърът припомни как през януари Европейската комисия заявила, че е готова да предприеме мерки  за гарантиране на сигурността на инфраструктурата, критична за енергийните доставки на държавите членки. „Европейската комисия сама се прострелва в крака, когато мълчи по съучастнически и виновен начин, докато Украйна атакува енергийната инфраструктура в посока Унгария и Словакия. Европейската комисия сега е Украинска комисия, защото не представлява интересите на Европейския съюз, още по-малко ли интересите на страните членки на ЕС“, заяви Сиярто.

Той отбеляза, че унгарското правителството е започнало да разширява капацитета на петролопроводите от Хърватия, но Загреб не сътрудничи и вместо това увеличава транзитните такси, докато ЕК наблюдава отстрани.

„Предишният хърватски министър на енергетиката ми каза лично, че докато има различни спорни въпроси между Унгария и Хърватия на енергийния фронт, те не са склонни да ни помогнат по този въпрос. Толкова за европейската солидарност, толкова за това как трябва да работи диверсификацията“, допълни унгарският външен министър.

Унгария, отбеляза Сиярто, осигурява 30-40% от внасяната от Украйна електроенегия, така че правителството може да затрудни нещата, въпреки че „не искаме да навредим на украинския народ или семейства - ние сме по-добри от това.“

„Би било добре украинците да помнят това, когато решават дали да бомбардират тръбопровода „Дружба“ или не. Това трябва да имат предвид“, заключи Сиярто.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)

/ДИ/

26.08.2025 11:58

ТАСР: Словашкият външен министър призова Украйна да се въздържа от удари по тръбопровода „Дружба“

Словашкият външен министър Юрай Бланар разговаря по телефона с украински служители и настоя Въоръжените сили на Украйна да се въздържат от удари по петролопровода „Дружба“, като отбеляза, че подобни атаки вредят не само на Словакия, но и на самата Украйна, предаде днес словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на снощна публикация на министъра в социалните мрежи.
22.08.2025 14:33

МТИ: Унгария призовава Брюксел да предприеме мерки срещу украинските удари по тръбопровода „Дружба“

Петролопроводът „Дружба“ беше подложен трикратно на украински удари на руска територия и Будапеща и Братислава призовават Европейската комисия да предотвратяма подобни атаки, заяви днес във „Фейсбук“ унгарският външен министър Петер Сиярто, като
22.08.2025 13:19

Германия не е засегната от прекъсването на доставките по "Дружба"; Унгария и Словакия не получават руски петрол

Временното прекъсване на руския петрол за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба" не оказва влияние върху сигурността на доставките за Германия, заяви днес германското икономическо министерство, цитирано от Ройтерс. Украинските въоръжени сили
22.08.2025 11:30

ТАСР: Словашкият министър на икономиката заяви, че тръбопроводът „Дружба“ е атакуван отново и се очаква прекъсване на потока петрол

Тръбопроводът „Дружба“ е бил атакуван отново снощи, този път край границата на Русия с Беларус, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на публикация в социалните мрежи на словашкия министър на икономиката Дениса Сакова. Тя
22.08.2025 10:53

Украйна е нанесла удар по руската нефтена помпена станция "Унеча", каза украински командир

Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтената помпена станция Унеча в руската Брянска област, съобщи снощи командирът на силите за дронове на Украйна Роберт Бровди, предаде Ройтерс.
22.08.2025 09:24

Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" са спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус, каза Унгария

Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" бяха спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс.Сиярто каза, че унгарското правителство е научило за атаката снощи.
20.08.2025 08:55

Потокът на петрол по тръбопровода "Дружба" към Унгария и Словакия е възстановен

Петрол отново тече към Унгария и Словакия през тръбопровода „Дружба“, съобщиха представители и на двете държави, след като украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област прекъсна доставките, предаде Ройтерс. Украйна засили
20.08.2025 03:23

Унгария съобщи, че доставките на петрол през руския тръбопровод "Дружба" са подновени, след като дронове поразиха трансформаторна станция

Унгарското правителство съобщи, че доставките на петрол през руския тръбопровод "Дружба" са подновени, след като украински дронове поразиха трансформаторна станция на съоръжението, предаде ДПА.
18.08.2025 18:30

Украйна съобщи, че е поразила трансформаторна станция на петролопровода "Дружба"

Украинската армия заяви днес, че нейни дронове са поразили трансформаторна станция на петролопровода "Дружба" в руската Тамбовска област, което е довело до спирането на доставките през "Дружба", предаде Ройтерс."В резултат на удара избухна пожар на обекта. Доставките на петрол през основния петролопровод "Дружба" са изцяло спрени", се казва в изявление на украинския генерален щаб, в което се упоменава, че станцията е била използвана за военни цели от Русия.

