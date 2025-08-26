ТАСР: Словашкият външен министър призова Украйна да се въздържа от удари по тръбопровода „Дружба“

Подробно търсене

Виктор Турмаков
Словашкият външен министър Юрай Бланар. Снимка: AP Photo/Darko Vojinovic
Братислава,  
26.08.2025 11:58
 (БТА)
Словашкият външен министър Юрай Бланар разговаря по телефона с украински служители и настоя Въоръжените сили на Украйна да се въздържат от удари по петролопровода „Дружба“, като отбеляза, че подобни атаки вредят не само на Словакия, но и на самата Украйна, предаде днес словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на снощна публикация на министъра в социалните мрежи.

Бланар обсъди въпроса по телефона в неделя с украинския си колега Андрий Сибига, а вчера - с украинския вицепремиер по европейската и евроатлантическа интеграция Тарас Качка.

Той ги информира за писмото, изпратено до Европейската комисия относно защитата на стратегическата енергийна инфраструктура след украинските удари по тръбопровода „Дружба“ през последните дни, довели до спирането на петролните доставки за Словакия. Това беше критикувано и от други словашки политици, включително от президента Петер Пелегрини.

Според Бланар двамата украински представители са го уверили, че се интересуват от конструктивно взаимодействие и са благодарили за помощта, която Словакия предоставя от началото на военния конфликт.

„Подготвяме трета среща на правителствата на Словакия и на Украйна“, посочи Бланар.

В социалните мрежи той потвърди подкрепата от Словакия за украинските амбиции за присъединяване към Европейския съюз, стига условията за това да бъдат изпълнени. Той отбеляза, че това ще се ускори от приемането на „много важни реформи“, включително в съдената система и мерките за борба срещу корупцията.

Въоръжените сили на Украйна атакуваха инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия три пъти за девет дни и поради това доставките по този тръбопровод, който транспортира петрол и до Словакия и Унгария, бяха спрени. Поради това Бланар и унгарският министър на външните работи Петер Сиярто изпратиха в петък общо отворено писмо до върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен, с което призовават ЕК незабавно да гарантира спазването на ангажиментите, свързани със сигурността на енергийните доставки на държавите членки на ЕС.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)

/ДИ/

Свързани новини

22.08.2025 14:33

МТИ: Унгария призовава Брюксел да предприеме мерки срещу украинските удари по тръбопровода „Дружба“

Петролопроводът „Дружба“ беше подложен трикратно на украински удари на руска територия и Будапеща и Братислава призовават Европейската комисия да предотвратяма подобни атаки, заяви днес във „Фейсбук“ унгарският външен министър Петер Сиярто, като
22.08.2025 13:19

Германия не е засегната от прекъсването на доставките по "Дружба"; Унгария и Словакия не получават руски петрол

Временното прекъсване на руския петрол за Унгария и Словакия по петролопровода "Дружба" не оказва влияние върху сигурността на доставките за Германия, заяви днес германското икономическо министерство, цитирано от Ройтерс. Украинските въоръжени сили
22.08.2025 11:30

ТАСР: Словашкият министър на икономиката заяви, че тръбопроводът „Дружба“ е атакуван отново и се очаква прекъсване на потока петрол

Тръбопроводът „Дружба“ е бил атакуван отново снощи, този път край границата на Русия с Беларус, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на публикация в социалните мрежи на словашкия министър на икономиката Дениса Сакова. Тя
22.08.2025 10:53

Украйна е нанесла удар по руската нефтена помпена станция "Унеча", каза украински командир

Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтената помпена станция Унеча в руската Брянска област, съобщи снощи командирът на силите за дронове на Украйна Роберт Бровди, предаде Ройтерс.
22.08.2025 09:24

Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" са спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус, каза Унгария

Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" бяха спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс.Сиярто каза, че унгарското правителство е научило за атаката снощи.
20.08.2025 08:55

Потокът на петрол по тръбопровода "Дружба" към Унгария и Словакия е възстановен

Петрол отново тече към Унгария и Словакия през тръбопровода „Дружба“, съобщиха представители и на двете държави, след като украински удар с дрон по помпена станция в руската Тамбовска област прекъсна доставките, предаде Ройтерс. Украйна засили
20.08.2025 03:23

Унгария съобщи, че доставките на петрол през руския тръбопровод "Дружба" са подновени, след като дронове поразиха трансформаторна станция

Унгарското правителство съобщи, че доставките на петрол през руския тръбопровод "Дружба" са подновени, след като украински дронове поразиха трансформаторна станция на съоръжението, предаде ДПА.
18.08.2025 18:30

Украйна съобщи, че е поразила трансформаторна станция на петролопровода "Дружба"

Украинската армия заяви днес, че нейни дронове са поразили трансформаторна станция на петролопровода "Дружба" в руската Тамбовска област, което е довело до спирането на доставките през "Дружба", предаде Ройтерс."В резултат на удара избухна пожар на обекта. Доставките на петрол през основния петролопровод "Дружба" са изцяло спрени", се казва в изявление на украинския генерален щаб, в което се упоменава, че станцията е била използвана за военни цели от Русия.

Към 12:19 на 26.08.2025 Новините от днес

