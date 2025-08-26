ТАСР: Словашкият външен министър призова Украйна да се въздържа от удари по тръбопровода „Дружба“

Словашкият външен министър Юрай Бланар разговаря по телефона с украински служители и настоя Въоръжените сили на Украйна да се въздържат от удари по петролопровода „Дружба“, като отбеляза, че подобни атаки вредят не само на Словакия, но и на самата Украйна, предаде днес словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на снощна публикация на министъра в социалните мрежи.

Бланар обсъди въпроса по телефона в неделя с украинския си колега Андрий Сибига, а вчера - с украинския вицепремиер по европейската и евроатлантическа интеграция Тарас Качка.

Той ги информира за писмото, изпратено до Европейската комисия относно защитата на стратегическата енергийна инфраструктура след украинските удари по тръбопровода „Дружба“ през последните дни, довели до спирането на петролните доставки за Словакия. Това беше критикувано и от други словашки политици, включително от президента Петер Пелегрини.

Според Бланар двамата украински представители са го уверили, че се интересуват от конструктивно взаимодействие и са благодарили за помощта, която Словакия предоставя от началото на военния конфликт.

„Подготвяме трета среща на правителствата на Словакия и на Украйна“, посочи Бланар.

В социалните мрежи той потвърди подкрепата от Словакия за украинските амбиции за присъединяване към Европейския съюз, стига условията за това да бъдат изпълнени. Той отбеляза, че това ще се ускори от приемането на „много важни реформи“, включително в съдената система и мерките за борба срещу корупцията.

Въоръжените сили на Украйна атакуваха инфраструктурата на нефтопровода „Дружба“ на руска територия три пъти за девет дни и поради това доставките по този тръбопровод, който транспортира петрол и до Словакия и Унгария, бяха спрени. Поради това Бланар и унгарският министър на външните работи Петер Сиярто изпратиха в петък общо отворено писмо до върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и еврокомисаря по енергетиката Дан Йоргенсен, с което призовават ЕК незабавно да гарантира спазването на ангажиментите, свързани със сигурността на енергийните доставки на държавите членки на ЕС.

