Виктор Турмаков
ТАСР: Словашкият министър на икономиката заяви, че тръбопроводът „Дружба“ е атакуван отново и се очаква прекъсване на потока петрол
Изображение - БТА
Братислава,  
22.08.2025 11:30
 (БТА)
Тръбопроводът „Дружба“ е бил атакуван отново снощи, този път край границата на Русия с Беларус, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на публикация в социалните мрежи на словашкия министър на икономиката Дениса Сакова.

Тя допълни, че потокът на петрол към Словакия скоро ще бъде прекъснат и че естеството на щетите се преценява в момента.

Поради повреда в помпена станция в Русия в понеделник доставките на петрол за Словакия през тръбопровода „Дружба“ бяха временно спрени. Тогава това беше вторият подобен инцидент с повреда на инфраструктурата през предходните седем дни, този път засягащ и работата на тръбопровода, отбеляза словашкото Министерство на икономиката.

Украинските военни потвърдиха в понеделник, че са извършили удар по помпена станция в Тамбовска област на Русия, което е довело до спиране на транспорта на петрол през тръбопровода „Дружба“, включително доставките за Словакия. Потокът на петрол през тръбопровода беше възобновен във вторник вечерта.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)

/ЛМ/

22.08.2025 10:53

Украйна е нанесла удар по руската нефтена помпена станция "Унеча", каза украински командир

Украинските въоръжени сили са нанесли удар по нефтената помпена станция Унеча в руската Брянска област, съобщи снощи командирът на силите за дронове на Украйна Роберт Бровди, предаде Ройтерс.
22.08.2025 09:24

Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" са спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус, каза Унгария

Доставките на петрол към Унгария през тръбопровода "Дружба" бяха спрени заради атака близо до границата на Русия с Беларус, заяви в социалната мрежа "Фейсбук" унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, цитиран от Ройтерс.Сиярто каза, че унгарското правителство е научило за атаката снощи.

