ТАСР: Словашкият министър на икономиката заяви, че тръбопроводът „Дружба“ е атакуван отново и се очаква прекъсване на потока петрол

Тръбопроводът „Дружба“ е бил атакуван отново снощи, този път край границата на Русия с Беларус, съобщи словашката новинарска агенция ТАСР, позовавайки се на публикация в социалните мрежи на словашкия министър на икономиката Дениса Сакова.

Тя допълни, че потокът на петрол към Словакия скоро ще бъде прекъснат и че естеството на щетите се преценява в момента.

Поради повреда в помпена станция в Русия в понеделник доставките на петрол за Словакия през тръбопровода „Дружба“ бяха временно спрени. Тогава това беше вторият подобен инцидент с повреда на инфраструктурата през предходните седем дни, този път засягащ и работата на тръбопровода, отбеляза словашкото Министерство на икономиката.

Украинските военни потвърдиха в понеделник, че са извършили удар по помпена станция в Тамбовска област на Русия, което е довело до спиране на транспорта на петрол през тръбопровода „Дружба“, включително доставките за Словакия. Потокът на петрол през тръбопровода беше възобновен във вторник вечерта.

