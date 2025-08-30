Подробно търсене

Сиярто: Унгария няма да подкрепи решение на ЕС за военна операция в Украйна

Пламен Йотински
Външният министър на Унгария Петер Сиярто. Снимка: AP/Petros Giannakouris
Копенхаген,  
30.08.2025 10:00
 (БТА)
Унгария няма да подкрепи решение за военна операция на Европейския съюз в Украйна, както и никое друго решение, което ще попречи на мирното уреждане на конфликта, заяви унгарският министър на външните работи Петер Сиярто, който участва в неформална среща с колеги от страните от ЕС в Копенхаген, предаде ТАСС.

Унгарският министър очаква, че на срещата отново ще се сблъска с "цунами, насочено към подкрепа на войната". 

"Мисля, че днес те ще се опитат да сломят нашата съпротива и нашата позиция в подкрепа на мира", написа министърът на страницата си във Фейсбук. "Без съмнение, те ще се опитат да наложат нови финансови инжекции и доставки на оръжие за Украйна. Те ще се опитат да прокарат Украйна в Европейския съюз. Те искат да вземат решение за военна операция на ЕС, но ние няма да подкрепим нито едно решение, което противоречи на интересите на Унгария и пречи на мирния процес", отбеляза Сиярто.

В Европейския съюз и НАТО се обсъжда възможността за изпращане на военнослужещи в Украйна за подготовка на украинската армия, както и за изпращане на международен военен контингент там като гаранция за сигурност в случай на прекратяване на огъня и сключване на мирно споразумение.

/ПЙ/

