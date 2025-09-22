Подробно търсене

Петер Сиярто: Изявленията на редица страни от НАТО водят до по-нататъшна ескалация с Русия

Пламен Йотински
Унгарският външен министър Петер Сиярто. Снимка: AP/Darko Vojinovic
Ню Йорк,  
22.09.2025 18:13
 (БТА)

Призивите на редица страни от НАТО да се реагира по-агресивно на инциденти с нарушаване на въздушното пространство водят до по-нататъшна ескалация,  каза унгарският външен министър Петер Сиярто пред ТАСС в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН.

"Да, ние сме абсолютно загрижени за събитията, които могат да доведат до по-нататъшна ескалация на този конфликт. От самото начало, преди три години и половина, ние много ясно дадохме да се разбере, че най-лошият вариант би бил пряка конфронтация между НАТО и Русия. А пряката конфронтация между НАТО и Русия е равносилна на много сериозен риск от започване на война. А ние не искаме това", каза Сиярто пред руската агенция.

/ПЙ/

