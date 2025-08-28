Хакан Фидан: Турция нямаше място на срещите в Аляска и Вашингтон

Министърът на външните работи на Турция Хакан Фидан заяви в специално интервю за турската телевизия ТГРТ (TGRT), че Турция не е страна във войната между Русия и Украйна и затова не нямала място на срещите в Аляска и Вашингтон, на които бяха обсъдени условията за постигане на мир.

„В Аляска се срещнаха Путин и Тръмп, а във Вашингтон Тръмп се срещна с европейските лидери и Зеленски. Това означава, че Тръмп се е срещнал с воюващите страни. Ние не сме страна в тази война. Затова нито трябва да бъдем в Аляска, нито във Вашингтон“, заяви Хакан Фидан като по този начин отговори и на обвиненията на опозицията.

В студиото външният министър на Турция коментира и днешния си разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, с когото са обсъдили намирането на решение за глада в Газа, както и хода на преговорите между Русия и Украйна. Хакан Фидан заяви, че Турция е обнадеждена за постигането на мир между Русия и Украйна.

"Имаме много причини за тази надежда. По време на преговорите в Истанбул, и при трите кръга имаше теми, по които беше постигат напредък. Видяхме, че теми и позиции, които бяха поставени на масата по време на третия кръг от преговори, след това бяха утвърдени в Аляска. Но има ли проблеми – има! Преди руснаците искаха контрола на четири области и техните граници. Сега отказвайки се от тези искания, искат да останат по линията на контакт, с изключение на Донбас. Искат също така 25-30% от Донецк да им бъде върнат и да бъдат в постоянен контакт със Запорожието“, обясни Фидан.

Другата важна тема, която той коментира, беше ситуацията в Газа, за която Меджлисът на Турция свиква извънредно заседание на 29 август 2025 година. На него ще бъде изслушан и самият Хакан Фидан.

„Риториката и езика на света по този въпрос се промени. Позициите, които нямаше как да бъдат променени по отношение на Израел и Палестина, бяха размити. Това, заради което тази промяна е възможна, са жените и децата, които загинаха там и проляха кръвта си. Геноцидът в Газа няма да спре изведнъж, но тази кръв, е символ на надигането на глава от угнетените пред света", заяви турският външен министър.

Според него светът вече вижда, че „зад маската на сигурността на Израел, се крие желание за разширяване на териториите“.

Хакан Фидан коментира и ролята на САЩ във войната като подчерта, че именно Вашингтон може да спре Нетаняху. Външният министър на Турция прогнозира, че въпросът за подкрепата на Израел ще окаже влияние върху вътрешната политика на САЩ.