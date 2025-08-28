Подробно търсене

Украйна призна официално Украинската православна църква за свързана с Руската православна църква

Валерия Динкова
Украйна призна официално Украинската православна църква за свързана с Руската православна църква
Украйна призна официално Украинската православна църква за свързана с Руската православна църква
Украинци се събират за Великденска литургия пред църквата в Харков, 20 април 2025 г. Снимка: AP Photo/George Ivanchenko
Киев,  
28.08.2025 20:19
 (БТА)

Украинската Държавна служба по етнополитика и свобода на съвестта (ДСЕСС) призна Киевската митрополия на Украинската православна църква (Московска патриаршия) за свързана с Руската православна църква, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление на ДСЕСС.

Проучване на Службата е установило признаци на свързаност между Киевската митрополия на УПЦ и РПЦ, което е в нарушение на Закона за свобода на съвестта и религиозните организации.

ДСЕСС издаде заповед Киевската митрополия да отстрани нарушенията на закона.

"В отговора си ръководителят на УПЦ митрополит Онуфрий декларира отказа си да се съобрази с установения ред", докладва ДСЕСС. Следователно, поради липсата на основания да се заключи, че нарушенията са отстранени или че издадената заповед е погрешна, Службата призна Киевската митрополия на УПЦ за свързана с "чуждестранна религиозна организация, дейността на която е забранена в Украйна" и уточни, че става въпрос за РПЦ.

Приетото становище е основание за пълна забрана на каноническата църква чрез съда, уточни ТАСС.

На 24 юли Киевската митрополия на УПЦ получи по пощата заповед, задължаваща организацията да прекъсне връзките с РПЦ в рамките на един месец - до 24 август. От 20 май до 8 юли ДСЕСС проведе проучване относно наличието на признаци на принадлежност на Киевската митрополия на УПЦ към чуждестранна религиозна организация, чиято дейност в Украйна е забранена в съответствие със закона за защита на конституционния ред в сферата на дейността на религиозните организации, припомня Укринформ.

/ДИ/

Свързани новини

24.05.2025 17:47

Ако Ватиканът или Рим не се превърнат в сцена на преговори по важен международен въпрос, те все пак ще си останат магнит за богомолците и туристите заради Юбилея

Миналата седмица папа Лъв Четиринадесети предложи посредничеството на Светия престол в разрешаването на конфликтите по света, като де факто отвори вратите на Ватикана за враждуващите страни по света, припомня АНСА. На 20 май италианският премиер
15.10.2024 20:35

Проучване: 80% от украинците подкрепят забраната на свързаната с Русия църква

Четири пети от украинците подкрепят новия закон, забраняващ свързаните с Русия религиозни групи, показват резултатите от проучване, публикувано днес, предаде Ройтерс. Това се случва на фона на опитите на Киев да изкорени клон на православната
27.08.2024 15:07

Кремъл нарече украинската забрана на клон на православната църква посегателство срещу свободата на религията

Русия осъди днес забраната в Украйна на свързаната с Русия Украинска православна църква (УПЦ), определяйки я като "неприкрита атака" срещу християнството и удар по свободата на вероизповеданията, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков.
24.08.2024 13:57

Володимир Зеленски подписа закон, забраняващ свързаната с Москва православна църква

Украинският президент Володимир Зеленски подписа закона за забрана на свързаната с Москва Украинска православна църква (УПЦ). Официалният текст на нормативния акт беше обнародван на интернет страницата на парламента, съобщиха агенциите. Законът,
22.08.2024 01:26

Върховната рада прие закон, забраняващ дейността на едната от православните църкви в Украйна на основание, че е проводник на руско влияние

Депутатите от украинския парламент, Върховната рада, гласуваха законопроект, фактически забраняващ дейността на едната от двете православни църкви в страната – свързаната с Московската патриаршия Украинска православна църква. Причината за

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:02 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация