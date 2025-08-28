Подробно търсене

Германският външен министър призова да не се правят прибързани изводи от ареста, свързан с взривяването на газопроводите "Северен поток"

Пламен Йотински
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул. Снимка: AP/Michel Euler
Талин,  
28.08.2025 17:39
 (БТА)
Германският министър на външните работи Йохан Вадефул призова за предпазливост след ареста на украински гражданин, заподозрян в организирането на саботажа на газопроводите "Северен поток" в Балтийско море през 2022 г., предаде ДПА.

"В една конституционна държава трябва да изчакаме резултатите от тези разследвания", каза той пред журналисти по време на среща с естонския си колега Маргус Цахкна в Талин. 

Вадефул отговаряше на въпрос на журналист, че ако се разкрие Украйна да стои зад саботажа на газопроводите от Русия към Европа, какво би означавало това за отношенията с Киев.

"След като резултатите бъдат готови, ще мога да ги оценя и, ако е необходимо, да направя политически изводи", каза Вадефул, добавяйки, че има "пълна увереност, че се спазва надлежната процедура".

Цахкна заяви, че естонското правителство винаги е поддържало становището, че газопроводите от Русия не са в интерес на европейската сигурност. ЕС значително е намалил използването на руски газ, отбелязва ДПА. 

"Икономическата зависимост на Европа, нейната енергийна зависимост, е сериозен проблем. Трябва да прекратим вноса на енергия от Русия", каза естонският политик.

Италианската съдебна система планира да вземе решение следващата седмица относно екстрадирането в Германия на 49-годишен украинец, арестуван миналата седмица, докато бе на почивка близо до Римини.

Според констатациите на германските власти, украинецът е бил част от група, която през септември 2022 г. е поставила взривни устройства на газопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" в близост до датския остров Борнхолм в Балтийско море.

Германската Федерална прокуратура иска той да бъде съден в Германия.

Мъжът отрича обвиненията.

Вадефул също така подчерта, че Русия ще понесе последствия за продължаващите си атаки срещу Украйна, след като през нощта удари по Киев отнеха живота на най-малко 14 души.

"Научихме по ужасен начин как Русия отново е атакувала и бомбардирала Киев, загинали са цивилни, загинали са деца, а делегацията на Европейския съюз също е била атакувана", заяви Вадефул по време на среща с естонския си колега в Талин.

"Това не може да остане без последствия", добави германският външен министър.

/СХТ/

