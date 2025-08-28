Подробно търсене

Белият дом заяви, че Тръмп не е доволен от удара на Русия срещу Украйна и ще направи изявление по-късно

Светослав Танчев
Белият дом заяви, че Тръмп не е доволен от удара на Русия срещу Украйна и ще направи изявление по-късно
Белият дом заяви, че Тръмп не е доволен от удара на Русия срещу Украйна и ще направи изявление по-късно
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит говори днес пред журналисти в залата за пресконференции "Джеймс Брейди" в Белия дом във Вашингтон. Снимка: AP/Jacquelyn Martin
Вашингтон,  
28.08.2025 21:17
 (БТА)
Етикети

Белият дом заяви днес, че президентът Доналд Тръмп "не е доволен", научавайки, че Русия е атакувала Украйна с ракети и дронове през миналата нощ, като е убила най-малко 15 души и е нанесла щети на постройки, включително на сградата на Британския съвет в Киев, предаде Ройтерс.

"Той не беше доволен от тази новина, но също така не бе и изненадан. Това са две страни, които са във война от много дълго време", каза пред журналисти говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Левит добави, че Тръмп ще направи допълнително изявление по ситуацията по-късно тази вечер.

/СХТ/

Свързани новини

28.08.2025 18:16

Фон дер Лайен разговаря по телефона със Зеленски и Тръмп след руските удари по Киев

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи, че е разговаряла по телефона с президентите на Украйна и САЩ, Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, след руските удари по Киев, при които по последни данни на властите в украинската столица са били убити най-малко 18 души, сред които поне четири деца, предаде ДПА.
28.08.2025 18:15

Генералният секретар на ООН осъди руските атаки с ракети и дронове срещу Украйна

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди смъртоносните атаки с ракети и дронове на Русия срещу Украйна, заяви говорителят на световната организация Стефан Дюжарик, предаде Ройтерс.
28.08.2025 11:22

При руска атака срещу Киев бяха убити дванадесет души, а 48 са ранени, съобщи Украйна

Най-малко 12 души са загиналите, а 48 ранените при снощбата комбинирана руска атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти. Това беше първата голяма комбинирана руска атака срещу
26.08.2025 00:21

Рубио обсъди с европейските партньори дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Държавният департамент на САЩ

Американският държавен секретар Марко Рубио обсъди по телефона с европейските партньори дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна, съобщи Държавният департамент, цитиран от Ройтерс. Рубио е разговарял с министрите на външните

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:35 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация