Белият дом заяви, че Тръмп не е доволен от удара на Русия срещу Украйна и ще направи изявление по-късно

Белият дом заяви днес, че президентът Доналд Тръмп "не е доволен", научавайки, че Русия е атакувала Украйна с ракети и дронове през миналата нощ, като е убила най-малко 15 души и е нанесла щети на постройки, включително на сградата на Британския съвет в Киев, предаде Ройтерс.

"Той не беше доволен от тази новина, но също така не бе и изненадан. Това са две страни, които са във война от много дълго време", каза пред журналисти говорителката на Белия дом Карълайн Левит.

Левит добави, че Тръмп ще направи допълнително изявление по ситуацията по-късно тази вечер.