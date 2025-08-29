Подробно търсене

Германският канцлер предупреди, че войната в Украйна може да продължи още „много месеци" и призова за преговори със САЩ

Виктор Турмаков
Германският канцлер Фридрих Мерц. Снимка: Manon Cruz/Pool via AP
Тулон, Франция,  
29.08.2025 21:27
 (БТА)
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви днес, че цели да организира идната седмица европейско-американски преговори относно войната в Украйна, предупреждавайки, че конфликтът може да продължи „много месеци“, предаде ДПА.

„Настоятелно призовавам ние – имам предвид европейците, заедно с правителството на САЩ – внимателно да обсъдим заедно следващите стъпки“, заяви Мерц на пресконференция с френския президент Еманюел Макрон след преговори в Тулон. Според него целта трябва да бъде и руският президент Владимир Путин да се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски – „ако е необходимо, и с други участници в преговорите“. „Въпреки това, нямам илюзии. Възможно е тази война да продължи още много месеци“, добави Мерц.

„Във всеки случай трябва да сме подготвени за това. Готови сме за това – в тясно сътрудничество с нашите европейски партньори, с американците, а също и с Коалицията на желаещите“, допълни германският канцлер, като заяви, че запазването на съюза от около 30 държави е неотложна задача.

Мерц също така посочи, че в САЩ се обсъждат допълнителни мита срещу държави, които подкрепят Русия. „Бих подкрепил това силно, ако правителството на САЩ се реши“, допълни германският канцлер.

„Няма да оставим Украйна в беда“, подчерта той.

/ВС/

29.08.2025

