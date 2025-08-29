Казинформ: Президентът на Казахстан коментира бъдещето на правото в епохата на технологиите и геополитическата нестабилност

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев изнесе реч на научната конференция „Конституция и държавност: Диалог на правото и бъдещето“, посветена на 30-та годишнина от приемането на националната конституция, предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Президентът отбеляза, че в периода на засилващата се геополитическа нестабилност и стремителното технологично развитие модернизацията на законодателството придобива особено значение.

„Тоталната цифровизация и изкуственият интелект пораждат напълно нови смисъли и подходи при развитието на държавата и обществото. В много страни започнаха остри обществени дискусии и парламентарни дебати за ролята и мястото на човека и дори за неговото оцеляване в новия постчовешки свят. Не по-малко въпроси предизвиква стремителното развитие на биотехнологиите, които вече доведоха до сериозни правни сблъсъци и ерозия на етичните норми. Депутатите неизбежно ще се сблъскат със задачата да защитават суверенитета на своите страни чрез преформатиране на системата на международното право. Затова и конституционализмът никога няма да стои на едно място. Той е тясно свързан с процеса на законотворчество, но вече в напълно нови технологични, икономически и геополитически реалности. Смятам, че този въпрос трябва да се намира постоянно в центъра на внимание и всестранното изследване на цялата квалифицирана правна общност на Казахстан“, заяви Токаев.

