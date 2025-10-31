МОНЦАМЕ: Според ново проучване младите монголци ценят гъвкавото работно време и добрата работна среда

Младите монголци ценят работната среда, културата на организацията и гъвкавото работно време повече от заплащането, показва новото проучване „Преходът на монголската младеж от образованието към заетостта“, предаде националната новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Проучването разкрива, че много младежи разчитат на информационните канали и личните връзки при търсенето на работа – тенденция, която влияе негативно върху прилагането на трудовите договори и защитата на трудовите права.

Макар и младежкото участие в пазара на труда да се е подобрило през последните години, въпросите като заетостта в тяхната сфера на образование, посрещането на изискванията на работното място и отношението към работата остават области, които будят безпокойство.

За да се засилят младежките гласове и съвместно да се обсъдят заетостта и възможностите, Министерството на семейството, труда и социалната защита на Монголия в сътрудничество с Азиатската банка за развитие и Асоциацията на младите монголски професионалисти организира Форум за младежката заетост, целящ да съгласува политиките в областта на човешките ресурси и заетостта с настоящите социални и икономически нужди.

По време на събитието Министерството на семейството, труда и социалната защита представи резултатите от проучването и предварителните констатации на доклада „Оценка на обществените служби по заетостта“.

„Пълното използване на знанията и таланта на младите хора е основата на икономическия растеж и устойчивото социално развитие. Ние прилагаме редица инициативи в подкрепа на младежката заетост. Въз основа на вашите гласове, участие и резултатите от изследванията ще продължим да укрепваме политиките за заетост“, заяви на форума министърът на семейството, труда и социалната защита Аубакир Телухан.

На форума присъстваха над 200 участници от правителствения и частния сектор, международни организации, гражданското общество, образователни институции и представители на младежта. Младите хора на възраст между 15 и 34 години представляват около 30 на сто от общото население на Монголия.

