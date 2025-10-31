Казинформ: Казахстан е геополитически и геоикономически мост между Изтока и Запада, заяви заместник-министърът на външните работи

Казахстан е геополитически и геоикономически мост между Изтока и Запада, заяви заместник-министърът на външните работи на страната Алибек Куантиров в кулоарите на кръглата маса за глобални инвестиции КГИР-2025, цитиран от националната новинарска агенция Казинформ.

Според него страната е важен възел за формиращите се транспортни и енергийни коридори.

„През последните десетилетия Казахстан инвестира над 35 млрд. долара в развитието на транспортната инфраструктура, включително в 21 000 км железопътни линии, 95 000 км шосета и в двете каспийски пристанища – Актау и Курък. Днес през нашата страна минават осем международни коридора. Това прави Казахстан централен хъб от инициативата „Един пояс – един път“ и ключов транспортен партньор за Китай, Европейския съюз и Централна Азия“, заяви заместник-министърът.

Той подчерта, че най-динамичното направление е Средният коридор. През 2024 г. обемът на транзита по него се е увеличил с 60%, достигайки 4-5 млн. тона стоки.

