В Белоградчик е открита изложбата „Връщане към началото“, посветена на творчеството на Елиезер Алшех. Неговият внук Алекс Магариньос, беше специален гост, а Асен Христов откри изложбата с рисунки и скици на художника в присъствието на кмета на Белоградчик Боян Минков и директора на Русенската опера Пламен Бейков.

Творбите на Елиезер Алшех, показани в Белоградчик, са били част от изложбата „Пазителите“, осъществена от Съюза на българските художници през май т.г., уточняват организаторите. Ценителите на изкуството могат да видят рисунки и скици на художника, които водят към началото на творческото му развитие, към неговите корени. Те свидетелстват за вдъхновението му да пресъздава света около себе си с молив, въглен, перо или мастило.

Елиезер Алшех е роден във Видин през 1908 г. Със своето творчество той вплита дълбоки духовни послания и ярък художествен почерк, който продължава да вълнува и вдъхновява поколения ценители, казват организаторите. Алшех е първи братовчед на художника Юлиус Пинкас, получил в Париж световно признание под името Жул Паскин, допълват съставителите на изложбата.

По думите на Асен Христов Аржентина припознава Елиезер Алшех като един от най-добрите ѝ художници. Той е връзката между България и Аржентина и благодарение на неговото творчество аржентинците знаят и днес къде е България, каза Христов.

Изложбата с творби на художника с български корени Елиезер Алшех може да се види в хотел „Скалите“ в Белоградчик до 8 септември. Тя се осъществява със съдействието на Посолството на Република Аржентина в България и с финансовата подкрепа на председателя на надзорния съвет на "Еврохолд България" Асен Христов.