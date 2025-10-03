Конкурс "Най-добър млад предприемач на град Пловдив" бе представен във ВУАРР - Пловдив

Заместник-кметът "Спорт, младежки дейности и социална политика" на община Пловдив г-н Николай Бухалов представи конкурса "Най-добър млад предприемач на град Пловдив" във ВУАРР – Пловдив. Той поздрави и участниците от Франция, Испания, Италия, Гърция, Словакия, Финландия и България в международната седмица за осигуряване на качеството на Европейски университетски алианс „Иновации за регионална устойчивост“ – ИНВЕСТ, организирана от ВУАРР в Пловдив.

Зам.-ректорът на ВУАРР доц. д-р Екатерина Арабска сподели опит от инициативата ИНВЕСТ инкубатор и подчерта, че конкурсът на община Пловдив ще даде възможност за реализация на студентските идеи, по които се работи по време на обучението във ВУАРР и Европейски университет ИНВЕСТ.

Община Пловдив, отдел „Спорт и младежки дейности“ организира XVII КОНКУРС „Най-добър млад предприемач на град Пловдив“. Инициативата дава възможност за изява на всички български граждани от 18 до 35 години с постоянен или настоящ адрес на територията на град Пловдив.

Кандидатите разработват бизнес план в обем до 25 страници. Идеите трябва да бъдат реалистични и да са осъществими реално. Към бизнес плана се прилага CV и информация за участие.

Жури, съставено от външни експерти, академични преподаватели, представители на студентските съвети, журналисти и представители на общинската администрация, оценява работите на участниците в два етапа. Четирите най-добри бизнес концепции се определят по различни критерии за оценка.

Конкурсът е с парични награди:

• Първо място: 10 000 лева

• Второ място: 6 000 лева

• Две трети места: всяка по 3 000

Крайният срок за кандидатстване е 07.11.2025 година.

(Информацията е публикувана без редакторска намеса и на основание договор за партньорство между Българската телеграфна агенция и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите - Пловдив)