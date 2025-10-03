Лошо време със сняг, дъжд и силен вятър обхвана Румъния

Лошо време обхвана Румъния, като в планините продължава да вали сняг, а в южната и източната част на страната е обявен червен и оранжев код за дъжд и вятър, чиито пориви може да достигнат 90 километра в час, съобщава телевизия Диджи 24.

Снежна покривка от половин метър се е натрупала в планините на над 1500 метра височина, а Трансалпина – един от най-високите пътища в Румъния, остава затворен.

Според Националната метеорологична служба времето ще остане студено и през уикенда, като затопляне се очаква чак към средата на следващата седмица.

Червен код за дъжд и вятър е обявен в южните окръзи Долж и Олт, а оранжев код е в сила за югоизточната част на страната, където се очакват съществени количества валежи и засилване на вятъра.

За планинските зони метеоролозите прогнозират периодични снеговалежи с натрупване на съществена покривка, както и снежни бури.

Вчера Националният институт по хидрология обяви червен код за опасност от наводнения за реките в пет окръга: Мехединц, Долж, Вълча, Олт и Телеорман.

"Това са два дни с екстремни метеорологични явления, които вече се проявяват: големи количества валежи и засилване на вятъра, включително и в столицата", обясни за Диджи 24 метеорологът Елена Матееску.

Тя посочи, че затопляне се очаква към средата на следващата седмица, когато температурите се очаква да се повишат до 20-21 градуса.