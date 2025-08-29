За десет дни България има нова културна столица и това е Созопол, каза на откриването на "Аполония" Наталия Киселова

За десет дни България има нова културна столица и това е Созопол. С тези думи председателят на Народното събрание Наталия Киселова се обърна към гостите по време на официалното откриване на 41-вото издание на Празниците на изкуствата "Аполония" в амфитеатъра на крайморския град.



"Това се случва повече време, отколкото част от хората, които са днес тук, имат спомени. Това е сериозно вдъхновение, сериозно усилие. Усилие, за което само организаторите могат да кажат колко време им отнема", допълни Киселова. Тя пожела на публиката на "Аполония" в следващите десет дни да се наслаждава на младостта, енергията, красотата, вдъхновението и таланта. "Защото ние сме толкова талантливи, колкото високо си поставим летвата", допълни тя.

Киселова коментира, че е била поканена да присъства още през март. "И тогава си казах - всички мечтаем за морето. Цяла година мислим как да стигнем до морето. Цяла година част от културните дейци мислят как да се представят по най-добрия начин."



По думите ѝ тези млади хора са пример за това как можем да бъдем по-прекрасни и още по-талантливи. "Пожелавам ви прекрасни дни, защото лятото продължава и август не е само до 31 август. Август е и през септември", каза още председателят на Народното събрание Наталия Киселова.