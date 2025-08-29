Официално бе дадено началото на 41-вото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол

Тази вечер в Созопол официално бе открито 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“.

„Един мъдър човек ми каза днес, че изкуството е стремежът на душата към единение с Бог, стремежът към Рая“ - с тези думи кметът на Созопол Тихомир Янакиев започна словото си по време на официалното откриване на „Аполония“. Той допълни, че изпълнителният директор на Фондация "Аполония" Маргарита Димитрова е давала, дава и ще дава и в бъдеще възможност на много – десетки, стотици - творци да разкрият своята душа пред нас, обикновените зрители.

„Естествено, всичко това нямаше да е същото, ако беше в град, различен от Созопол - моят обичан Созопол“, каза още Янакиев.

„Аполония е артисти. „Аполония“ е Созопол. „Аполония“ сте вие“, каза Маргарита Димитрова и обяви, че с 41-вото си издание празниците на изкуствата навлизат в петото си десетилетие. „И ако досега сме имали около 70 прояви, догодина може би ще станат много повече“, заяви тя. Преди да благодари на всички партньори на фестивала, тя посочи още, че в публиката е и проф. Димо Димов, основателят на фестивала.

„Бил съм на тази сцена като студент. Бил съм на тази сцена като актьор и през годините си давам сметка как може мястото да е различно - заради декорите, заради атмосферата, заради различния контекст. Но този фестивал е ясно, че съществува само заради едно нещо - публиката на „Аполония“, каза министърът на културата Мариан Бачев.

За десет дни България има нова културна столица и това е Созопол, каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова. „Това се случва повече време, отколкото част от хората, които са днес тук, имат спомени. Това е сериозно вдъхновение, сериозно усилие. Усилие, за което само организаторите могат да кажат колко време им отнема", допълни тя.

По време на официалната церемония бе съобщено, че Хилда Казасян е носителят на наградата „Аполон Токсофорос“ на Фондация „Аполония“.

Веднага след като 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ бе обявено за официално открито, публиката в амфитеатър „Аполония“ чу изпълненията на биг бенда на Националната музикална академия (НМА) „Проф. Панчо Владигеров“ със солисти Хилда Казасян и Васил Петров. Едночасовият концерт завърши с два биса.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието. На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“ ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в страната.