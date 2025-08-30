Класът на проф. Ивайло Христов представи на „Аполония“ постановката „12 разгневени мъже“

Учебният театър на Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) представи тази вечер постановката „12 разгневени мъже“ в читалище „Отец Паисий“ в Созопол. Представлението е част от програмата на 41-вите празници на изкуствата „Аполония“.

„Това е курсът на проф. Ивайло Христов, който завършва. Постановката се надявам сами да се убедите колко е интересна“, каза пред БТА ректорът на НАТФИЗ чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев.

Той отбеляза, че за първи път тази година Националната художествена академия, Националната музикална академия и НАТФИЗ са решили да участват по начин, по който да представят националните академии по изкуства на празниците на изкуствата.

Тази инициатива смятаме да я правим всяка година. След това ще направим и празника на София. НАТФИЗ, логично, участва с театрални спектакли, каза проф. Дачев. Той отбеляза, че във фоайето на читалището е подредена и изложба на специалност „Сценография“ - работи на първи и втори курс студенти, така че се създава едно комплексно усещане за присъствието на Академията. Всеки, който влиза на постановки, първо се докосва до тези творби, а след това - и до конкретния спектакъл, каза той.

По думите му тази вечер синергията е пълна, защото виждаме актьорска игра вътре от класа на проф. Ивайло Христов, а отвън - творби и на други два курса. „Надявам се хората, посещаващи „Аполония“, да успеят да изживеят един истински празник. Така ще бъде всяка година, за да може по този начин изкуствата да бъдат все по-популярни и по-обичани в България“, каза още проф. Дачев.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.