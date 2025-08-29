Подробно търсене
ОБЗОР

Литературни срещи, изложби и концерти бяха в програмата на втория ден на Празниците на изкуствата „Аполония“

Специален пратеник Ваня Сухарова
Литературни срещи, изложби и концерти бяха в програмата на втория ден на Празниците на изкуствата „Аполония“
Литературни срещи, изложби и концерти бяха в програмата на втория ден на Празниците на изкуствата „Аполония“
На сцената на Амфитеатър „Аполония“ бе поставено началото на 41-вото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ 2025. Фестивалът се провежда от 28 август до 6 септември и включва над 70 културни събития - музика, театър, литература, кино и изобразително изкуство. Снимка: Христо Стефанов/БТА
Созопол,  
29.08.2025 22:56
 (БТА)
Етикети

Литературни срещи, изложби и концерти бяха в програмата на втория ден на 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол. 

Красимир Димовски представи книгата си „Тезеят в своя лабиринт“ в Художествената галерия, а Владимир Зарев се срещна с читателите по повод новия си роман „И аз слязох“. „Всеки писател е един очарователен тиранин“, каза Зарев, подчертавайки темата за властта в творчеството си.

В читалище „Отец Паисий“ бе открита сценографска изложба на НАТФИЗ, последвана от постановката „Венецианска загадка“ на Драматичен театър – Пловдив. Археологическият музей бе домакин на концерт на Цветан Недялков (китара), Стоян Караиванов (бандонеон) и Маргарита Калчева (контрабас).

В лятното кино на Созопол бе прожектиран филмът „Васко и цигулката“ на режисьорите Лора Крумова и Мария Йотова.

С официална церемония и концерт на биг бенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ със солисти Хилда Казасян и Васил Петров бе официално открито тазгодишното издание на „Аполония“ тази вечер. По време на събитието бе обявено, че носител на наградата „Аполон Токсофорос“ на фондация „Аполония“ е Хилда Казасян.

В словото си кметът на Созопол Тихомир Янакиев подчерта, че фестивалът е дал сцена на десетки творци, а изпълнителният директор на фондацията Маргарита Димитрова обяви, че „Аполония“ навлиза в петото си десетилетие. „Аполония е артисти. „Аполония“ е Созопол. „Аполония“ сте вие“, каза тя. Министърът на културата Мариан Бачев и председателят на Народното събрание Наталия Киселова също поздравиха публиката и организаторите.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.  БТА е медиен партньор на събитието. На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“ ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в страната.

/ХК/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

29.08.2025 08:00

Тази вечер се откриват официално 41-ите празници на изкуствата „Аполония“ с концерт на биг бенда на Националната музикална академия

Тази вечер ще се състои официалното откриване на празниците на изкуствата „Аполония“ с концерт на биг бенда на Националната музикална академия (НМА) „Проф. Панчо Владигеров“ със солисти Хилда Казасян и Васил Петров в амфитеатър „Аполония“. Литературни премиери, театър, концерти и кино са в програмата на 41-ите празници в Созопол.
28.08.2025 21:35

Тази година сме посветили Празниците на изкуствата „Аполония“ на младостта, каза Маргарита Димитрова

Тази година сме посветили Празниците на изкуствата „Аполония“ на младостта. На младостта, която ни радва. Това каза изпълнителният директор на фондация „Аполония“ Маргарита Димитрова тази вечер на откриването на изложбите в програмата на 41-ото

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:07 на 29.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация