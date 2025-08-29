Литературни срещи, изложби и концерти бяха в програмата на втория ден на Празниците на изкуствата „Аполония“

Литературни срещи, изложби и концерти бяха в програмата на втория ден на 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

Красимир Димовски представи книгата си „Тезеят в своя лабиринт“ в Художествената галерия, а Владимир Зарев се срещна с читателите по повод новия си роман „И аз слязох“. „Всеки писател е един очарователен тиранин“, каза Зарев, подчертавайки темата за властта в творчеството си.

В читалище „Отец Паисий“ бе открита сценографска изложба на НАТФИЗ, последвана от постановката „Венецианска загадка“ на Драматичен театър – Пловдив. Археологическият музей бе домакин на концерт на Цветан Недялков (китара), Стоян Караиванов (бандонеон) и Маргарита Калчева (контрабас).

В лятното кино на Созопол бе прожектиран филмът „Васко и цигулката“ на режисьорите Лора Крумова и Мария Йотова.

С официална церемония и концерт на биг бенда на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ със солисти Хилда Казасян и Васил Петров бе официално открито тазгодишното издание на „Аполония“ тази вечер. По време на събитието бе обявено, че носител на наградата „Аполон Токсофорос“ на фондация „Аполония“ е Хилда Казасян.

В словото си кметът на Созопол Тихомир Янакиев подчерта, че фестивалът е дал сцена на десетки творци, а изпълнителният директор на фондацията Маргарита Димитрова обяви, че „Аполония“ навлиза в петото си десетилетие. „Аполония е артисти. „Аполония“ е Созопол. „Аполония“ сте вие“, каза тя. Министърът на културата Мариан Бачев и председателят на Народното събрание Наталия Киселова също поздравиха публиката и организаторите.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. БТА е медиен партньор на събитието. На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“ ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в страната.