Тази вечер се откриват официално 41-ите празници на изкуствата „Аполония“ с концерт на биг бенда на Националната музикална академия

Днес е официалното откриване на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол. На снимката: изглед от Созопол. Снимка: Емил Граничаров/БТА
Созопол,  
29.08.2025 08:00
 (БТА)
Тази вечер ще се състои официалното откриване на празниците на изкуствата „Аполония“ с концерт на биг бенда на Националната музикална академия (НМА) „Проф. Панчо Владигеров“ със солисти Хилда Казасян и Васил Петров в амфитеатър „Аполония“. Литературни премиери, театър, концерти и кино са в програмата на 41-ите празници в Созопол.

В Художествената галерия Красимир Димовски ще представи романа си „Тезеят в своя лабиринт“, с който спечели Националната литературна награда за български роман на годината „13 века България“ през май тази година. По същото време в читалище „Отец Паисий“ ще бъде открита сценографска изложба на НАТФИЗ. Малко по-късно на същата сцена ще се играе постановката „Венецианска загадка“ на Драматичен театър – Пловдив.

Музикалната програма започва с концерт в Археологическия музей с участието на китариста Цветан Недялков, бандонеониста Стоян Караиванов и контрабасистката Маргарита Калчева. По същото време в Художествената галерия писателят Владимир Зарев ще представи книгата си „И аз слязох“.

В Лятното кино зрителите ще могат да видят филма „Васко и цигулката“ на Лора Крумова и Мария Йотова.

БТА е медиен партньор на събитието.

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство. На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“ ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в страната.

Списание ЛИК

