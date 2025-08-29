Подробно търсене

Хилда Казасян е носителят на наградата „Аполон Токсофорос" на Фондация „Аполония" тази година

Специален пратеник Ваня Сухарова
Хилда Казасян е носителят на наградата „Аполон Токсофорос“ на Фондация „Аполония“ тази година
Хилда Казасян е носителят на наградата „Аполон Токсофорос“ на Фондация „Аполония“ тази година
Певицата Хилда Казасян (вляво) е носителят на тазгодишната награда "Аполон Токсофорос". Статуетката и връчва изпълнителният директор на Фондация "Аполония" Маргарита Димитрова. Снимка: Христо Стефанов/БТА (БТ)
Созопол,  
29.08.2025 21:54
 (БТА)
Хилда Казасян е носителят на наградата „Аполон Токсофорос“ на Фондация „Аполония“. Това бе съобщено тази вечер на откриването на 41-ото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в амфитеатър „Аполония“ в Созопол.

„Това е награда, която ние всяка година официално връчваме на само един представител. И то - такъв, именно човек на изкуството, който прави българската култура и я разпространява зад граница. А тази година искам да представя една изключителна, талантлива, красива, млада, изумителна българска певица - Хилда Казасян“, каза изпълнителният директор на фондация „Аполония“ Маргарита Димитрова.

„Аз не знам дали да не се притесня, защото това е първата награда за цялостен принос, която получавам, в което има нещо притеснително. Но имайки предвид от кого я получавам, съм най-щастливият човек на света, защото съвсем искрено много неща ме свързват със Созопол“, каза Хилда Казасян, получавайки статуетката.

По думите й „Аполония“ не е просто фестивал, това е абсолютно явление. „Представяте ли си - 41 години през какво мина нашата държава, през последните години през какво мина светът, а вие не спирате да ни подарява тези десет дни щастие, в което въздухът трепти по различен начин и преобразявате целия този и без това приказен град“, каза още певицата. 

Както БТА писа, Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.  БТА е медиен партньор на събитието. На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“ ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в страната.

29.08.2025 08:00

Тази вечер се откриват официално 41-ите празници на изкуствата „Аполония“ с концерт на биг бенда на Националната музикална академия

Тази вечер ще се състои официалното откриване на празниците на изкуствата „Аполония“ с концерт на биг бенда на Националната музикална академия (НМА) „Проф. Панчо Владигеров“ със солисти Хилда Казасян и Васил Петров в амфитеатър „Аполония“. Литературни премиери, театър, концерти и кино са в програмата на 41-ите празници в Созопол.
28.08.2025 21:35

Тази година сме посветили Празниците на изкуствата „Аполония“ на младостта, каза Маргарита Димитрова

Тази година сме посветили Празниците на изкуствата „Аполония“ на младостта. На младостта, която ни радва. Това каза изпълнителният директор на фондация „Аполония“ Маргарита Димитрова тази вечер на откриването на изложбите в програмата на 41-ото

