Театрални постановки и концерт на "Керана и космонавтите“ бяха сред акцентите в програмата в третия ден на „Аполония“

Театрални постановки, концерти и откриване на рубриката „Цената на успеха“ бяха акценти в програмата на 41-вите Празници на изкуствата „Аполония“ в Созопол днес.

Денят започна с първото събитие от рубриката „Цената на успеха“, посветено на информационната кампания „Промени картинката“ и изложбата „Ние сме Земята“.

В литературната програма бе среща с писателя и журналист Димитър Кенаров, който в Художествената галерия в Созопол представи книгата си „Българската следа“. По-късно, отново там, публиката видя и постановката на „Театър на маса“ - „Писма до… документален разказ за едно все още неразкрито престъпление“ с режисьор Николай Поляков.

В читалище „Отец Паисий“ класът на проф. Ивайло Христов от НАТФИЗ представи спектакъла „12 разгневени мъже“. В Археологическия музей в морския град прозвуча камерен концерт на световнопризнати български музиканти – Албена Данаилова (цигулка), Румен Цветков (виола), Александър Сомов (виолончело) и Людмил Ангелов (пиано).

Филмовата програма предложи на зрителите прожекцията на лентата „Сватба“ по разказа на Николай Хайтов, режисирана от Магдалена Ралчева.

Вечерта завърши с концерт на амфитеатъра „Аполония“ с участието на групата "Керана и космонавтите". След като излезе на сцената, Керана каза на публиката, че си е счупила крака, но това не попречи на шоуто.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.