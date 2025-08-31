Подробно търсене

Никола Петров представи книгата си „Ето го разкаяния победител“ на „Аполония“

Специален пратеник на БТА Ваня Сухарова
Созопол,  
31.08.2025 20:00
 (БТА)
Никола Петров представи книгата си „Ето го разкаяния победител“ на „Аполония“. Събитието се проведе днес в двора на Художествената галерия в Созопол.

Това е новата стихосбирка на Никола, излезе съвсем наскоро. Никола Петров се появи буквално като един зрял поет. Той сякаш премина етапа на първата книга, когато хората са по-благосклонни към грешките на автора. Той го прескочи този етап с „Въжеиграч“. Появи се мълниеносно, тогава ми се стори много млад, но много зрял в поезията си, каза поетесата Силвия Чолева, която бе водещ на събитието.

Забелязала го още през 2011 година, когато той получава наградата „Веселин Ханчев“. Тя посочи, че Петров е превеждан на различни езици. „В поезията на Никола има един невероятен ритъм“, каза още Чолева.

Авторът представи свои стихотворения, включени в книгата „Ето го разкаяния победител“, както и едно ново, което предстои да бъде издадено. Никола Петров отбеляза, че вече работи по нова книга.

Петров завършва скандинавистика в СУ "Св. Климент Охридски", след което работи като журналист. От 2008 г. участва в различни литературни конкурси. Автор е на книгите "Въжеиграч"  и "Бяс/бяло". Петров участва в различни издания на "Актьори срещу поети" в Театрална работилница "Сфумато".

 

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.

/ТС/

