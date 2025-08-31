Рубриката „Цената на успеха“ на "Аполония" събра ректорите на трите академии по изкуства в България

Ректорите на трите национални академии по изкуствата - проф. Георги Янков от Националната художествена академия (НХА), проф. Сава Димитров от Националната музикална академия (НМА) и чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев от Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ) се събраха днес в рубриката „Цената на успеха“ на 41-вите празници на изкуствата „Аполония“ в Созопол.

„Една среща, която никога досега не е правена - аз да бъда в компанията на тримата ректори на академиите по изкуства в България. Това се случи, защото всеки един от тях имаше представяния на своите студенти. И тогава, някак нормално и естествено, решихме да направим тази среща, за да говорим за проблемите на образованието, за проблемите на образованието в академиите по изкуства, което е най-важното, но и да говорим за цената на техните успехи - на всеки един от тях", каза Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондацията за изкуство „Аполония“.

„Нашето висше образование е силна конкурентна среда. Голям проблем, естествено, е демографската криза. Другият голям проблем е, че много висши училища направиха факултети или някакви такива формирования, където също приемат по изкуствата и на фона на демографската криза това нещо се отразява. Но да се похваля - от последните години броят на кандидат-студентите в Академията се увеличава всяка година все повече, интересът се засилва. Младите хора разбраха, че не е важно да завършиш, каквото и да е висше училище, а да получиш необходимите знания и да се образоваш“, каза ректорът на НХА проф. Георги Янков.

Ректорът на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев отбеляза, че успехът има различни измерения – бърз и мимолетен, или дългосрочен и институционален. По думите му, когато някой иска да учи изкуства, се насочва към академиите по изкуства, а не към други висши училища. Според него тази конкуренция е добра за академиите. „Въпросът е, че държавата трябва да направи механизми, които да защитават тези академии и тогава те ще могат да бъдат по-силни“, каза той.

Важното е, че трите академии стоят добре в общественото пространство и че успехът е много по-постижим, много по-силно усещан от другите, когато трите академии сме заедно, отбеляза още проф. Дачев.

По думите на ректора на НМА проф. Сава Димитров цената на успеха е висока, защото трудът, който всеки влага, е специфичен. „Ние никога не сме били обявявани в това да бъдем администратори. Знаете, че ръководителите на висшите училища се избират от техният състав, от членовете на този академичен най-висш форум. Ние плащаме цената на колективния разум да бъдем избрани и да бъдем посочени като такива, които да ръководим този колективен орган, това много сложно тяло академия по изкуствата“, каза той. Проф. Димитров подчерта, че ректорът никога не работи сам и цената на успеха му се плаща от администраторите, от хората в неговия екип и от всички, които вярват в него.

Проф. Янков отбеляза, че голям проблем в администрацията е ниското заплащане заради делегирания бюджет. „Заплатите на колегите от администрацията са доста ниски в сравнение с труда, който полагат. Това води до текучество и ние постоянно търсим начини за дофинансиране“, каза той.

„Като започнем от това, че животът е обидно кратък и стигнем до това, че заплатите са обидно ниски, ние трябва да се справяме. Един ръководител е за това - да търси начини за справяне“, каза и ректорът на НАТФИЗ.

Проф. Сава Димитров от НМА подчерта, че и тримата ректори на академии полагат усилия да отстояват каузата за висшето образование в сферата на изкуството. Според него тази кауза трябва да минава през партньорството със синдикатите и партньорството с Министерство на образованието и науката.

НХА има свой филиал в Бургас вече седем години. По покана на Община Бургас предстои откриване на филиали на НАТФИЗ и НМА в морския град. За НАТФИЗ вече тече прием.

Ректорите на академиите отбелязаха, че подкрепят Бургас за културна столица през 2032 година. Маргарита Димитрова каза, че фондация „Аполония“ също изразява своята подкрепа.

Празниците на изкуствата „Аполония“ се провеждат от 1984 г. Организатор е Фондация „Аполония“, създадена през 1991 г. Ежегодно сцените на „Аполония“ в Созопол привличат стотици артисти и хиляди любители на изкуството от България и света. Фестивалът има за цел да съхрани културните традиции, както и да подкрепи нови таланти в областта на различните видове изкуства. Тази година в програмата са включени над 70 събития от областта на музиката, театъра, литературата, киното и изобразителното изкуство.

На 1 септември, в рамките на Празниците на изкуствата „Аполония“, ще се проведе и представяне на новия брой на изданието за литература, изкуство и култура на Българската телеграфна агенция (БТА) - ЛИК. През август списанието посвети своя брой на 130-годишнината от началото на организирания туризъм в България.